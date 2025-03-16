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非因第三者而離婚增多 台灣女性自主抬頭 不甘只當好太太

記者賴昀岫／台北16日電
現代女性教育程度愈來愈高，且擁有經濟自主能力，不想背負著社會套上的「好太太」、「好媽媽」的期待，反而更能追求關係以外的人生目標，此為示意圖。(圖／123RF)
現代女性教育程度愈來愈高，且擁有經濟自主能力，不想背負著社會套上的「好太太」、「好媽媽」的期待，反而更能追求關係以外的人生目標，此為示意圖。(圖／123RF)

離婚原因排行榜中，最常見的就是「第三者」介入，但現代人結束婚姻，愈來愈多不是第三者，而是個性不合或中年叛逆期等原因，加上女性教育程度愈來愈高，且擁有經濟自主能力，不想背負著社會套上的「好太太」、「好媽媽」的期待，反而更能追求關係以外的人生目標。

國立台北護理健康大學生死與健康心理諮商系特聘教授李玉嬋表示，現代中生代已意識到子女不會養父母，老年人對婚姻的期待逐漸降低，反而更願意在65至75歲時探索新生活，包括投入職場、追求夢想，甚至尋找新的伴侶，這也是熟齡離婚，不一定都是有第三者介入的原因。

台灣醫療衛生研究協會理事長李兆環說，許多離婚案件並非家暴或外遇，而是因生活失去激情、個性不合或感受不到家庭歸屬感。例如，有人覺得自己只是家中的「提款機」，或因工作壓力大而伴侶無法理解，導致內心空虛，最終選擇離婚。面對這些問題，專家建議夫妻應在婚姻各階段保持溝通，理解彼此需求，才能維持長久的婚姻關係。

不過，諮商心理師靳秀麗表示，現代女性教育程度高，擁有經濟自主能力，因此不少人認為自己有離婚的底氣，但實際上仍需考量多方面的挑戰。

一名50多歲的女性因退休後被丈夫冷落，對方甚至另結新歡，讓她萌生離婚念頭。然而，她過去的收入皆用於家庭支出，缺乏個人存款，使她無法承受離婚後的經濟風險。靳秀麗呼籲，熟齡離婚仍需要深思，也建議可以先盤點自己的資源，並做好規畫後再做決定。

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