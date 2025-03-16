我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

星宇險釀開航「首起墜機」張國煒怒開除正副駕駛

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

退休師轉職 當導遊豐富人生 環遊世界圓夢

記者林宛諭／彰化16日電
退休英文老師蔡淑靜（右）當上國際導遊圓夢。（圖／蔡淑靜提供）
退休英文老師蔡淑靜（右）當上國際導遊圓夢。（圖／蔡淑靜提供）

彰化縣二水鄉退休國中英文老師蔡淑靜從小就 ，50歲那年因身體因素退休，努力研究營養學調養身體後，當上國際導遊，至今遊歷了55個國家，還去念了神學院博士班，希望每次帶團都帶給大家身心靈的富足。

蔡淑靜出身農家，為了圓環遊世界夢想，原本想去考高雄海專，希望以後當女船長，被家人勸回來，後來看到花蓮美景，決定報考花蓮師專，再到師大英文系念碩士，成為國中英文老師。

蔡淑靜50歲時，健康狀況非常差，決定退休。她說，為了花得到退休金，得好好活下來，她花了一年半研究營養學，發現飲食最好使用現採蔬果及水煮方式，在身體力行下，大大改善健康。

為了要環遊世界，她先考取國際導遊和領隊執照，還到淡水紅毛城當導覽解說志工，為了不被問倒，她帶團前一定做足功課，讓客人覺得享受到一趟旅遊。有一次她在紅毛城解說清法戰爭為何要建砲台，一位90多歲的老爺爺對她說；「很謝謝妳的解說，我是歷史學教授竟不知這些故事」，讓她非常有成就感。

由於是基督徒，她說，也想弄明白自己的信仰，走進聖經裡記載的以色列、土耳其、羅馬、希臘等地，2022年起，在土耳其帶國外宗教旅遊團，經歷過疫情期間的排華驚險日子，也交到世界各地的好朋友，從此「很多國家都有地方住了」。

退休金 土耳其 疫情

上一則

醫療爭議強制調解沒期限 醫病都折磨

下一則

辯稱「沒張貼飲品限旅客用」女博士多次拿走飯店大廳茶包判刑

延伸閱讀

阿塞德倒台3個月 土耳其境內逾13萬敘利亞人返國

阿塞德倒台3個月 土耳其境內逾13萬敘利亞人返國
阿塞德下台3個月 土耳其境內逾13萬敘利亞人返國

阿塞德下台3個月 土耳其境內逾13萬敘利亞人返國
消息人士：土耳其願考慮派兵參與駐烏克蘭維和部隊

消息人士：土耳其願考慮派兵參與駐烏克蘭維和部隊
反映兩岸旅遊困境 華語導遊、領隊報考數雙創新低

反映兩岸旅遊困境 華語導遊、領隊報考數雙創新低

熱門新聞

美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07
馬英九基金會邀請奧運金牌馬龍（前左二）在內的中國學生團訪台。圖為學生團到淡水滬尾礮臺觀光，前總統馬英九（前右二）也現身一同聆聽導覽人員解說。（記者林伯東／攝影）

訪台中生脫口「中國台北」涉違規 馬英九遭台移民署約談

2025-03-10 01:57

超人氣

更多 >
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開
解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光
目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年

目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年
2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起
她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬