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出租農地設光電？雲林5000農恐遭強制退保

台灣新聞組／台北15日電
雲林縣長張麗善（左一）。(記者陳雅玲／攝影)
雲林縣長張麗善（左一）。(記者陳雅玲／攝影)

監察院審計部持續要求清查不符農保資格的農民，加保農地出租他人核准設置光電者，是今年清查對象之一，雲林縣政府本月初收到農業部行文，總計應清查人數逾5000人，農民若無法提出具體耕作實證，將面臨強制退保。

雲林縣府農業處表示，這是歷年來最大規模的農保資格清查。農會承辦人員表示，許多農民一輩子從農，因年紀大無力耕作，又不忍見土地荒廢才租地給人，若因此剝奪農保資格，太過殘忍。

農業部近日行文各縣市政府，要求清查農保資格，其中屏東縣申請農損天然災害救助的者有1000多件，雲林縣有4400件，嘉義縣1862件。農友加保土地核准設置光電設施有案者，屏東有200多件，雲林有600多件，嘉義縣320件。

據了解，農業部透過去年申請天然災害救助的申請人，比對該筆土地的農保被保人，勾稽出地主有無實際耕作的名單。至於農地出租給光電業者，則要釐清地主是否保留至少0.1公頃的實際耕作面積。

台南市政府農業局表示，農保屬職域性保險，依法農民要確實從事農業工作才得以加保，僅全數農地都出租，已無實際從農之農民才要退保。農會通知時會請被清查人盡量改善以符合農保需求。

農民輔導司副司長陳怡任表示，月初確實有發文給雲林縣府，針對領取天災救助的可疑名單清查農保資格，目前都還只是可疑名單，假設領取天災救助的是農民的親屬或配偶，就不會被退保，但如果是承租給別人、自己已沒有務農或有其他專門職業收入，才會被退保；雲林因為是農業大縣，清查人數最多，嘉義縣第二多。

農業部 保險

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