急診診察、護理費「有條件」加碼給付 5月上路

健保署敲定5月起全面調高急診、加護病房、一般病房的醫師診察費及護理費，盼改善急診壅塞難題。（本報資料照片）

農曆春節 前後，台灣的醫院急診嚴重壅塞，衛福部日前拋出「三短二長」策略盼改善急診難題，健保 署昨敲定5月起全面調高急診、加護病房、一般病房的醫師診察費及護理費，其中急診診察費及護理費給付調升一成，急診觀察床的護理費調升六成，總經費達逾40億（台幣，下同，約1.22億美元）。但要獲得加碼給付，醫院得先減少急診滯留人數，並幫醫護加薪的目標。

健保署昨舉辦「急診壅塞之健保因應策略研商會議」，為第二度與相關團體討論如何提升急診、加護病房給付。健保署長石崇良指出，5月起將調高急診診察費及護理費，以及急救責任醫院加護病房給付，另外，加上四年百億元護理費調升，今年共支出逾40億元。

急診診察費調高一成，並分列護理費及醫師診察費。如原先檢傷分類最嚴重的第一級，現在健保給付為1800點，5月起，將給付拆分為醫師的診察費及護理費，調升後的給付為診察費1345點、護理費635點。

急診觀察床新增醫師診察費，給付比照一般病床為468點，護理費則比照一般病床護理費的給付，第一天為914點，與過去相比，給付調升達六成，第二天急診觀察床護理費則為703點。

急救責任醫院加護病房給付同步調升，重度級急救責任醫院給付比照醫學中心；中度級則比照區域醫院。上述項目預計花費17.5億元，總經費40多億來源由健保總額「其他部門」經費支出。

原規畫四年投入百億元，改善護理人力薪資，昨天會議中未取得共識，健保署將先改善一般急性病房護理費。護理師公會全聯會副理事長林綉珠指出，昨與會時，各團體傾向調高一般急性病房護理費達一成五，以醫學中心病房費第一天1027點為例，將調高到1181點，而區域醫院、地區醫院的病房護理費也研議同步調升一成五。