凱米颱風全台5死531傷 雨炸中南部 高雄重創

凱米颱風挾帶暴雨造成高雄市區25多處淹水，仁武區鳳仁路積水最深一公尺。(記者劉學聖／攝影)

凱米颱風帶來超大豪雨襲擊台灣中部及南部，高雄受創最重，從市中心到郊區多處嚴重淹水。全台因風災釀5死531傷，停電戶數最高達81萬7951戶。賴清德 總統今天一早將南下高雄勘災。

凱米颱風對高雄造成2009年八八風災後最嚴重災情，高雄市長陳其邁昨晚先表示除8個較偏遠區域停班停課，其餘區域今天正常上班上課，在龐大民怨湧入他的臉書抱怨後，高雄市改宣布今天繼續停班停課，台南、屏東等多個縣市跟進。

昨天凌晨凱米颱風中心登陸宜蘭，昨晚7時在大陸福建沿海登陸，期間移動緩慢，暴風圈籠罩嘉義以北、澎湖、馬祖及金門，各地風雨持續，多個縣市因暴雨 淹水災情嚴重，颱風預計今天上午10時脫離台灣近海。全台積淹水災情總計2381件，截至昨晚8時積水未退1979件。

中央氣象署昨將南部累積雨量台南至屏東平地，由原600至900毫米調升至800至1200毫米。高雄市積淹水1004處，副市長林欽榮昨與中央災害應變中心視訊時，請求中央支援50台抽水機，國軍調派127人及車輛協助。

彰化縣副縣長林田富表示，彰化縣停電最高2萬4000戶；濁水溪昨天上午7時水位一度到達警戒線，下午1時38分海潮下降，預防性撤離34人。南投縣長許淑華說，仁愛、信義及水里鄉淹水情況較嚴重，共撤離944人，山區降雨量仍大，今天仁愛及信義鄉繼續停班停課，埔里鎮守城橋去年因卡努颱風受損，先做一條便橋，這次被沖毀。

中央災害應變中心指出，高雄市旗山區後厝巷民宅昨遭土石流灌入，李姓夫妻2人被泥流淹沒，李妻脫困，但78歲丈夫當場死亡；台南市1名65歲男子自家修繕摔落送醫不治；雲林縣75歲男子騎機車外出購物，返家途中因掉落樹枝摔倒不治，這3人是昨天風災新增死者。

凱米颱風挾帶暴雨，造成高雄市119條區域排水系統跟25座滯洪池水位全滿，愛河及南部多條溪流滿溢，多處淹水，市民形容港都變水都、道路變小河，大樓地下室也變成滯洪池，造成不少汽機車拋錨、泡水，也有民宅淹水，居民忙著把電器、家具墊高；高雄旗山還發生土石流灌入民宅，造成一對老夫妻1死1傷，山區民眾驚恐，直呼「好像15年前的八八風災！」

高雄一夜狂風暴雨，多處地區發布淹水警戒，有民眾半夜接獲國家級警報，嚇得一夜難眠。林園區中門里一處社區，住戶門前淹成二條小河，陳姓市民形容，很有十多年前莫拉克風災的氣氛。

田寮區小滾水地區昨天清晨淹水達2.35公尺，月世界人文協會總幹事朱裕寬說，月球路土雞城及西德里一帶嚴重淹水，甚至淹到二樓高。居民自嘲月世界變水世界。

美濃降雨量驚人，美濃湖暴漲，湖水溢過環湖步道，淹到一旁住家庭院，已分不清湖畔及庭院的界線，更有水淹民宅的畫面傳出，幾乎一半都泡在水裡，損失慘重。

燕巢區海城社區水淹約一樓高，居民表示，昨天早上開始淹水後就沒有退過，真的變「海城」了；鳳山文山社區的黃教授說，「凱米把我家升級成湖景第一排」。

左營區桃子園路積水如小河，住戶說「這裡以前沒淹得這麼嚴重過」。小港區文寧街淹水漫進大樓，三民區明誠一路與大豐一路積水約30公分，騎樓下的機車泡在水中，大水沖入大樓地下室，住戶直叫「地下室完蛋了，大進水！」

逢雨必淹水的岡山區嘉興里昨有一百多戶民宅進水，嘉興路甚至淹水超過小腿肚；居民嘆「馬路可以開船了！」

楊姓女子說，半夜當地開始淹水，昨天早上發現黃濁泥水沖進一樓，家具和電冰箱、洗衣機都泡水。林姓男子開車要到醫院回診，行經興隆街時，汽車因道路積水熄火受困車內，民眾見狀駕挖土機用車斗將林男救出。

國道10號燕巢交流道南向北車道也積水約30公分，有汽車因積水拋錨；鼓山區華榮路中午開始淹水，幾分鐘內積水深度就超過膝蓋，車輛經過濺起的水花超過一層樓高，居民說，當地從沒淹水這麼嚴重。

昨天下午2時多岡山區的典寶溪滿水位，溪水滿出堤防，漫流到附近白米里鹽埔社區白米路、鹽埔路，路段淹水達50至80公分。居民說，第一次看到典寶溪水倒灌，太恐怖了。鼓山美術館 豪宅區附近的翠華路積水如黃泥河，鼓山警分局前水深及腰，愛河沿岸的行政區也因愛河滿溢，多處水深到膝蓋。