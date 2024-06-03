Arm執行長哈斯也逛台灣夜市 笑：沒人跟我要簽名、合照

Arm 執行長哈斯表示，預計在2025年底以前，將有1000億台Arm的裝置準備好迎接AI。(Arm提供)

夜市無疑是今年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）的主梗。Arm執行長哈斯（Rene Haas） 和AMD執行長蘇姿丰 今天在不同時段的專題演講，都不約而同在PO一張台灣夜市的梗圖。兩人也都在一開始時用中文說「你好」。

不過，蘇姿丰PO台灣夜市旨在凸顯AMD MI300超強的解析度，將照片呈現的美侖美奐。哈期也幽默說自己也去了台灣夜市，只是他看到當其他執行長（指輝達執行長黃仁勳）去夜市時受到萬人簇擁，他去的時候只有一個人，他並放上自己的照片，笑說沒人找他簽名或合照。

哈斯則強調看好Windows ON Arm AI PC未來市占表現。他說，2012 年的台北國際電腦，微軟發表平板電腦 Surface RT，當時沒有 Windows on Arm 為主要設備的應用程式，但12年後，隨著 AI PC 出現，已經有許多設備和新的 App 用在 Windows on Arm 上；同時，Arm 的生態系也擴展到行動手機、PC、智慧車用和雲端 ，因此 AI 必須在任何地方運作，為了開發人員，Arm 推出 KleidiAI 軟體，並與目前熱門的 AI 架構整合，使開發人員開發運算更加簡單，目前已經用於 PyTorch、MediaPipe 和 Meta Llama3。

Haas 也分享 Arm 推出最快的終端產品運算子系統（CSS），強調能提升30% 以上的運算及繪圖效能，以因應實際應用時複雜的 Android 工作負載，並以加快 59% 速度的 AI 推論，處理更廣大的 AI 、機器學習和電腦視覺工作負載。