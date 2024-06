Arm執行長哈斯也逛台灣夜市 笑：沒人跟我要簽名、合照

Arm 執行長哈斯表示,預計在2025年底以前,將有1000億台Arm的裝置準備好迎接AI。(Arm提供)

夜市無疑是今年台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)的主梗。Arm執行長哈斯(Rene Haas) 和AMD執行長蘇姿丰 今天在不同時段的專題演講,都不約而同在PO一張台灣夜市的梗圖。兩人也都在一開始時用中文說「你好」。

不過,蘇姿丰PO台灣夜市旨在凸顯AMD MI300超強的解析度,將照片呈現的美侖美奐。哈期也幽默說自己也去了台灣夜市,只是他看到當其他執行長(指輝達執行長黃仁勳)去夜市時受到萬人簇擁,他去的時候只有一個人,他並放上自己的照片,笑說沒人找他簽名或合照。

哈斯則強調看好Windows ON Arm AI PC未來市占表現。他說,2012 年的台北國際電腦,微軟發表平板電腦 Surface RT,當時沒有 Windows on Arm 為主要設備的應用程式,但12年後,隨著 AI PC 出現,已經有許多設備和新的 App 用在 Windows on Arm 上;同時,Arm 的生態系也擴展到行動手機、PC、智慧車用和雲端 ,因此 AI 必須在任何地方運作,為了開發人員,Arm 推出 KleidiAI 軟體,並與目前熱門的 AI 架構整合,使開發人員開發運算更加簡單,目前已經用於 PyTorch、MediaPipe 和 Meta Llama3。

Haas 也分享 Arm 推出最快的終端產品運算子系統(CSS),強調能提升30% 以上的運算及繪圖效能,以因應實際應用時複雜的 Android 工作負載,並以加快 59% 速度的 AI 推論,處理更廣大的 AI 、機器學習和電腦視覺工作負載。