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Arm執行長哈斯也逛台灣夜市 笑：沒人跟我要簽名、合照

記者簡永祥／台北即時報導
Arm 執行長哈斯表示，預計在2025年底以前，將有1000億台Arm的裝置準備好迎接AI。(Arm提供)
Arm 執行長哈斯表示，預計在2025年底以前，將有1000億台Arm的裝置準備好迎接AI。(Arm提供)

夜市無疑是今年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）的主梗。Arm執行長哈斯（Rene Haas） 和AMD執行長蘇姿丰今天在不同時段的專題演講，都不約而同在PO一張台灣夜市的梗圖。兩人也都在一開始時用中文說「你好」。

不過，蘇姿丰PO台灣夜市旨在凸顯AMD MI300超強的解析度，將照片呈現的美侖美奐。哈期也幽默說自己也去了台灣夜市，只是他看到當其他執行長（指輝達執行長黃仁勳）去夜市時受到萬人簇擁，他去的時候只有一個人，他並放上自己的照片，笑說沒人找他簽名或合照。

哈斯則強調看好Windows ON Arm AI PC未來市占表現。他說，2012 年的台北國際電腦，微軟發表平板電腦 Surface RT，當時沒有 Windows on Arm 為主要設備的應用程式，但12年後，隨著 AI PC 出現，已經有許多設備和新的 App 用在 Windows on Arm 上；同時，Arm 的生態系也擴展到行動手機、PC、智慧車用和雲端，因此 AI 必須在任何地方運作，為了開發人員，Arm 推出 KleidiAI 軟體，並與目前熱門的 AI 架構整合，使開發人員開發運算更加簡單，目前已經用於 PyTorch、MediaPipe 和 Meta Llama3。

Haas 也分享 Arm 推出最快的終端產品運算子系統（CSS），強調能提升30% 以上的運算及繪圖效能，以因應實際應用時複雜的 Android 工作負載，並以加快 59% 速度的 AI 推論，處理更廣大的 AI 、機器學習和電腦視覺工作負載。

對於Arm陣營的AI PC發展及Arm在AI的布局，哈斯強調，到2025年底前，將有超過1000億台 Arm 設備準好迎接AI 。

AMD執行長蘇姿丰出席專題演講後記者會。(記者簡永祥／攝影)
AMD執行長蘇姿丰出席專題演講後記者會。(記者簡永祥／攝影)

AI 蘇姿丰 雲端

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