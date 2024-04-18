批228報告虛報死亡人數 遺族：為了符合屠殺定義

廖繼斌拿出資料相互比對當時調查二二八事件的死亡人數。(記者邱書昱／攝影)

行政院二二八基金會所出版「二二八事件 真相與轉型正義報告」，當中基金會董事長薛化引用統計二二八事件死亡人數，遭二二八紀念館首任館長廖繼斌等人質疑錯誤引用誇大數據。廖繼斌昨天批，增加死亡人數到1萬人是為符合屠殺定義，「對遺族身分的我們很殘忍。」

二二八國家紀念館昨天舉辦「二二八事件密裁受難者遺族追思紀念活動」，邀請廖繼斌、作家張若彤及中研院士管中閔出席。

「二二八事件真相與轉型正義報告」其中有一篇「官方紀錄中二二八事件死難人數探析」，結論為「整理自二二八事件官方檔案之死難人數合計為8324到11841」。

廖繼斌說，當年位在南京的國民政府派監察委員楊亮功、何漢文到台調查，1947年完成報告，裡頭統計高雄市約死傷人數147人、嘉義市103人、台中50人等，這些資料是存放在國史館檔案彙編內。

他說，不料，薛化元卻選擇使用何漢文在二二八事件17年後、中國大陸政協出版的回憶錄數據，因此，高雄死傷人數暴增到2500人、嘉義市1000人、台中市800人，「薛用國家的錢，在國家的報告中，用中國大陸政協出版品，還當成官方紀錄勇敢的用下去。」

廖繼斌說，在2017年紀念二二八事件70周年學術研討會中，有兩位學者以二二八性別死亡比例推估，算出的死亡人數約為1304到1512人，但是薛化元在報告中卻寫下死亡人數近1萬2000人，「薛化元計較人數是因為要到1萬人才能算是屠殺，對遺族身分的我們很殘忍。」

張若彤質疑，何漢文「台灣二二八事件見聞記」是何漢文於中華人 民共和國成立後，在中國所寫的一篇文章，卻被稱為「官方檔案」，張認為把事後私人的回憶錄當成官方檔案，經過查證後「既非官方、也非檔案、更沒有記載」，張若彤坦言「非常憤怒」。