花蓮大地震 砂卡礑游家5口挖出 媽緊抱幼女

搜救隊動用怪手在太魯閣砂卡礑步道開挖，挖出五具遺體，在遺體背包找到游家人身分證件，讓游家五口回家。(圖／花蓮縣消防局提供)

花蓮大地震 搜救第8天，昨天挖出已發現5天的游姓男子及其長女遺體，隨後又在下方及附近挖出緊擁著小女兒的游妻及獨子，一家5口終於可以「回家」，但因遺體已嚴重腐爛，檢方將採DNA確認身分；另有王姓農民說，地震前有澳洲 遊客曾和星國夫婦在大水管附近聊天，地震後「轉頭一看人就不見了，他們百分之百就埋在那邊。」

新北游男一家5口到太魯閣砂卡礑步道遊玩，疑在0.5公里處遭活埋。其中游和長女兩人遺體5日率先被發現，因被巨石重壓，超過黃金72小時後，40噸怪手連日挺進，昨抵達現場開挖，救難人員燒紙錢祭拜後移動巨石，上午11時45分先以人力帶出游家長女遺體，下午3時多游的遺體也被帶出。

兩人遺體脫困不到半小時，救難人員深挖後，又在下方發現一大一小女性遺體，兩人相擁深埋在土石堆約三到五公尺深，下午4時21分脫困；事發前他們曾拍影片傳給游男母親看，影片中游妻背包包牽小女兒的手，不久就發生大地震，背包和女性罹難者背包吻合，並找到游妻及三名孩子的健保卡，確認是游家人；傍晚5時20分搜救犬Wilson躁動不安，搜救人員隨即發現游的獨子。

失聯的新加坡 夫妻到砂卡礑遊玩，附近種山蘇的王姓農民昨說，地震後他遇到滿身是灰的澳洲遊客避難，曾說地震發生前在1.8公里大水管處和這對夫妻聊天，分開沒多久就地震，人就不見了。王說，「他們百分之百就埋在那邊（大水管）」，他專程向前進指揮所說明。