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護病比新制夜班補助不均 地區醫院爆離職潮

記者賴昀岫／台北26日電
夜班獎勵嚴重不均，地區醫院湧現護理師離職潮。台灣社區醫院協會將於3月8日上街頭。圖為護理師參加去年10月醫療勞權大遊行。（本報資料照片）
夜班獎勵嚴重不均，地區醫院湧現護理師離職潮。台灣社區醫院協會將於3月8日上街頭。圖為護理師參加去年10月醫療勞權大遊行。（本報資料照片）

三班護病比新制將於3月1日上路，醫院層級不同，夜班護理師每月可領取額外獎勵金，從6400元至2萬1000元（台幣，下同，約202至664美元）不等，地區醫院補助最低，為此，掀起一股離職潮，某家小醫院年後九名護理師集體離職。社區醫院協會表示，許多醫院備妥百萬元，每人加薪2000至3000元，盼能止血。

護理師出走、跳槽，也讓醫院關床情況更為嚴重，台灣社區醫院協會常務理事羅永達指出，一家醫院原有137床，因為護理人力不足，現已關了60床，預計3月1日後關床數量更多，「有床、有患者，但沒有護理師，只能繼續關床」。

羅永達說，一家地區醫院連加護病房人力都難以調度，只好央求已經提出辭呈的護理師不要急著走人，再繼續做一個月。

目前具有護理師資格者逾30萬，實際執業者不到20萬人，而衛福部將於3月起實施三班護病比新制，讓護理師缺工情況更為嚴重。為留住人力，衛福部提出夜班獎勵措施，地區醫院大夜班獎勵為600元、小夜班400元，而醫學中心大夜班獎勵為1000元、小夜班600元，兩者相差甚多。

社區醫院協會理事長朱益宏表示，地區醫院、醫學中心護理師每月輪值夜班薪資津貼相差近9000元，一年差11至12萬元，做一樣的事情，但薪水卻少上許多，為此，不少地區醫院一口氣收到四至五名護理師離職單，最多一下子九人出走；不光只是夜班，未受獎勵的白班門診護理師也覺委屈，另謀高就。

因應這波可能的離職潮，朱益宏說，自家醫院決議替全院百餘名護理師加薪2000至3000元，希望可以止血。

「現在球在薛部長手上，相信部長清楚地區醫院訴求。」朱益宏說，地區醫院等團體將於29日與衛福部長薛瑞元會面、協商，但到目前部裡面仍未準備草案，看起來只是找人摸摸頭，3月8日街頭抗議在所難免，將聚焦於護理師獎勵金、醫學中心家數、地區醫院點值分配、醫院門診減量等重點。

羅永達說，如果衛福部未先釋出善意，只是要摸摸頭的話，那也不用談了；偏鄉醫院經營困難，現在只要花一點預算就能穩住醫院，一旦到醫院撐不下去，必須花更多經費才能重新打造醫療網。

護理及健康照護司長蔡淑鳳說，將持續監測各層級醫院護理人力，而獎勵措施也會滾動式檢討，現階段以夜班獎勵為主，未來會積極爭取預算；至於社區醫院團體疾呼的訴求，「都有聽見、會持續溝通」。

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