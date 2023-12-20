我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百人請願 以范士丹命名舊金山國際機場

香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順、李心潔救援難補錢坑

鄭成功文物館整修蛻變 民間版故宮台南市立博物館重啟

記者萬于甄／台南20日電
台南市立博物館整修兩年多，22日將開幕啟用，館藏文物多元豐富。（記者萬于甄／攝影）
台南市立博物館整修兩年多，22日將開幕啟用，館藏文物多元豐富。（記者萬于甄／攝影）

近一甲子歷史的台南中西區鄭成功文物館，經兩年多整修蛻變成台南市立博物館，預計後天重新啟用，使台南終於擁首間市立博物館。南市文化局表示，館藏許多清代民間生活文物，梳理台南發展的脈絡，有別故宮博物院典藏清代的宮廷用品；有文史人士稱，彷如「民間版的故宮」。

台南市立博物館館長王世宏說，博物館建物緊鄰延平郡王祠，雖是後期興建，周邊景觀仍可看見橫跨清、日治及民國等不同時期所留下的歷史痕跡，且建物修復時盡全力保留當年文物館的原貌，像是綠柚花窗、檜木窗框或清水紅磚牆等。

王世宏也說，此處無論歷經幾代，多是作為文物收藏館使用，期間也不乏作為展場，因此許多歷史痕跡被隱藏覆蓋在隔間牆內，修復過程一一拆掉時，彷彿打開驚喜包，當年的生活痕跡慢慢浮現，例如舊電源開關及220V的陶瓷插座，還有一道充滿許多排列整齊補丁的牆面，當時因空間有限，許多文物被展示在牆上，如今這面牆就像是博物館的身分證明，見證早期身為文物館的歷史。

文化局也表示，市立博物館重新開幕將為「台南400」暖身，並以「市民協作、共筆台南」作為館舍定位，希望號召民眾共同參與，連結過去生活經驗。

博物館

上一則

遭爆名下農地違規使用變停車場 柯文哲：速刨水泥「不賴皮」

下一則

黑白集／Dcard連續被搜查 仿如納粹來敲門

延伸閱讀

罕見 江西76歲老人挖到近百斤「亞洲人參」 挖3小時才挖出

罕見 江西76歲老人挖到近百斤「亞洲人參」 挖3小時才挖出
華美博物館攜手王宗賢 探討華埠大屠殺

華美博物館攜手王宗賢 探討華埠大屠殺
16件掠奪文物 大都會博物館歸還柬埔寨、泰國

16件掠奪文物 大都會博物館歸還柬埔寨、泰國
內戰遭掠奪…大都會博物館16件最精美雕刻歸還高棉、泰國

內戰遭掠奪…大都會博物館16件最精美雕刻歸還高棉、泰國

熱門新聞

聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
星宇航空一趟航班因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局罰款6696美元。圖為星宇航空示意圖。（中央社）

星宇航空未確認旅客證件導致遣返 遭美裁罰

2023-12-15 09:11

超人氣

更多 >
便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思
存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果
長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂
不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單