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立院三讀 嚇阻黃牛最重罰50倍票價 可處3年刑

記者程遠述／台北16日電
防堵黃牛亂象，立法院15日三讀通過運動產業發展條例修正案，最重罰票券價50倍、關3年。圖為2016年西洋流行樂「女皇」瑪丹娜在台北小巨蛋開演唱會，大批歌迷排隊進場。(本報資料照片)
防堵黃牛亂象，立法院15日三讀通過運動產業發展條例修正案，最重罰票券價50倍、關3年。圖為2016年西洋流行樂「女皇」瑪丹娜在台北小巨蛋開演唱會，大批歌迷排隊進場。(本報資料照片)

為杜絕黃牛票，立法院會昨三讀通過「運動產業發展條例增訂第廿四條之一」條文修正案，明定若涉嫌販賣黃牛票，除將重罰每張票券價10至50倍罰鍰，針對掃票機器人亦有規範，若用虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買運動賽事或活動票券，取得訂票或取票憑證者，可處3年以下有期徒刑，或併科300萬元以下罰金。

行政院表示，目前票券多透過網路平台販售，為避免外掛程式、掃票機器人等不正方式大量取得票券、侵害民眾公平取得票券機會，有處以刑罰的必要。

為嚇阻黃牛，三讀條文明定，公開販售的運動賽事或活動票券，以超過面額金額或將無票面金額票券定價販售，主管機關將處每張票面金額或無票面金額票券區域，對照所應販售票面金額10倍至50倍罰鍰。

此外，採免費或部分免費入場的運動賽事，也仍然有黃牛票亂象，此次修法也納入規範，明定將免費或部分免費入場運動賽事或活動免費票券定價販售者，按票券張數，由主管機關處每張票券新台幣1萬8000元以下罰鍰。

民進黨立委吳思瑤表示，購票進場、觀賞運動賽會成了愈來愈多台灣人的日常，尤其是年輕世代，更是支持運動產業的主力消費者，但黃牛也藉機愈養愈肥、愈養愈大尾，成為所有運動迷心頭之恨。因此向黃牛宣戰要對症下藥，修法後將能讓黃牛罰得到、更罰得痛。

吳思瑤表示，事實證明修法確實有效，例如「文創法」黃牛條款上路後，檢舉及裁罰成立案例不斷，這次查緝黃牛的配套作為包括建立檢舉制度，給予吹哨者獎金；推動鼓勵但不強制的「實名制」；以及研議建立具有公信力的換票平台，也都以附帶決議的方式，督促教育部體育署規畫執行。

教育部 民進黨

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