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清大聯手輝達 拚AI精準醫療 清大校長：絕配

記者郭政芬／新竹14日電
清華大學與NVIDIA（輝達）簽約，宣布合作成立「清華與NVIDIA聯合創新中心」。(本報資料照片)
清華大學與NVIDIA（輝達）簽約，宣布合作成立「清華與NVIDIA聯合創新中心」。(本報資料照片)

清華大學昨天與全球科技巨擘、繪圖晶片龍頭NVIDIA（輝達）簽約，宣布合作成立「清華與NVIDIA聯合創新中心」，投入AI人工智慧技術發展，全面推動AI教育與研究創新。培育的人才希望不只資工學生，包括醫學領域都要認識及善用AI，如清大智慧生醫博士與輝達聯手，利用AI計算運用開發乳癌和胰臟癌的藥物。

清大校長高為元表示，清華與輝達的合作將是絕配，清華非常重視AI技術研發與教育，且是台灣第一所對AI應用於教學及學習訂出明確指引的大學。清華對AI發展抱持多元開放的態度，也期待跟輝達的合作，能讓AI全面應用在生活和工作中。

高為元說，清大近年積極投入醫學領域，去年新設學士後醫學系，附設大型智慧醫院也在桃園興建中，看準輝達在AI醫療的領先地位，期許雙方在精準醫療的合作上擦出更多火花。

輝達全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟表示，輝達是AI運算平台的領導公司，最近尤其關注生成式AI發展，雙邊合作是「強強聯手」，在學術方面包括前瞻研究、基礎研究、應用研究。

清華與輝達聯合研發中心主任李濬屹指出，合作的內容將包括4大核心：研發先進人工智慧技術、開發前瞻AI應用、人才的培育與認證、以及促進新創公司發展，共同為台灣的AI教育與產業創新注入新動力。

台大校長陳文章昨表示，台大即將成立的「半導體大學部學程」，已送教育部審議，預計第一批以外籍生為主的學生明年入學，預計1年招收50至60位學生。

台積電近年陸續與台灣12所大專校院合作半導體學程，台大學生只要完成規定的半導體、前瞻電路設計修課門檻，即可申請證書。未來向台積電投遞履歷時，檢附證書即保證面試機會，若學程成績優良，台積電將提供優於非學程學生的薪資。

至於台積電決定於德國德勒斯登設廠後，台大就與德勒斯登科技大學討論「半導體人才孵育計畫」，預計明年春天起，每年送50名德國學生來台學習6個月，其中3個月在台積電實習，3個月在學校進修。陳文章表示，台大是第一所配合的學校，未來也會培訓更多外籍生，整修好的水源校區大樓將提供半導體學程學生使用。

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