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石門風箏節海龜飛天 基隆港10日起AR花火秀

記者游明煌／基隆8日電
北海岸國際風箏節7日登場，海龜、台灣藍鵲、石門肉粽等造型風箏天空爭豔。（記者游明煌／攝影）
北海岸國際風箏節7日登場，海龜、台灣藍鵲、石門肉粽等造型風箏天空爭豔。（記者游明煌／攝影）

北海岸國際風箏節因疫情停辦暌違三年後昨再登場，今年以「風再起石」為主軸，國內外共15個風箏團隊放飛海龜、台灣藍鵲、石門肉粽等造型風箏，在天空爭豔；另基隆港空中花園，國慶日起推出虛擬「AR海派花火秀」。

石門白沙灣昨天風很大，吸引很多民眾爭睹風箏節，先放飛代表著石門生態多樣性的台灣藍鵲風箏，和在地石門肉粽、富貴角燈塔、自行車、冰淇淋等特色風箏。

新北市文化局副局長于玟表示，北海岸國際風箏節形塑石門風箏故鄉品牌印象，多年來促進風箏好手的交流競技，也打響風箏節特色。

石門區長曾明華說，今年除在地特色風箏，國外風箏團隊也帶來異國風情，荷蘭隊放飛身穿荷蘭服裝的荷蘭兔，新加坡是可愛版的魚尾獅風箏，印尼隊和日本隊則將帶來民俗特色風箏，泰國隊運用105個菱形串成長86米的拱門風箏。

基隆港東岸旅客中心三樓的麗都蝶客花園，緊臨海港及郵輪，成打卡熱點。「叁肆行」5月推出虛擬實境「飛天鯊魚」暴紅，短短一個月吸引逾5萬人潮。10日起再推虛擬「AR海派花火秀」，每晚六場次，每場210秒，白天與夜晚各有不同驚喜，鯨鯊共游虛擬實境仍可看到，下載App就可體驗。

新加坡 疫情 郵輪

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