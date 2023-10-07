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中華隊又2金入袋 平上屆17金紀錄 挑戰19金紀錄

台灣新聞組╱台北7日電
中華代表團6日在杭州亞運又有兩金入袋，目前累積十七面金牌，追平上屆雅加達亞運金牌數，也並列史上第二佳績。6日雙金分別是東京奧運國手張筑涵（圖）在輕艇激流標竿女子K1奪下隊史首金，橋藝混合團體賽金牌戰則力退地主隊贏得最高榮譽。圖／中華奧會提供
中華代表團6日在杭州亞運又有兩金入袋，目前累積十七面金牌，追平上屆雅加達亞運金牌數，也並列史上第二佳績。6日雙金分別是東京奧運國手張筑涵（圖）在輕艇激流標竿女子K1奪下隊史首金，橋藝混合團體賽金牌戰則力退地主隊贏得最高榮譽。圖／中華奧會提供

中華代表團昨在杭州亞運又有兩金入袋，目前累積17面金牌，追平上屆雅加達亞運金牌數，也並列史上第二佳績。昨天雙金分別是東京奧運國手張筑涵在輕艇激流標竿女子K1奪下隊史首金，橋藝混合團體賽金牌戰則力退地主隊贏得最高榮譽。中華代表團今天在棒球、滑輪溜冰、空手道都有挑戰金牌的機會，期望突破1998年曼谷亞運締造的隊史最佳19金紀錄。

第四度參加亞運，台灣輕艇國手張筑涵昨天終於集到生涯第一面亞運金牌，她在激流標桿女子K1決賽以109.51秒力退地主好手李露摘金，賽後特別將這面隊史首金獻給東京奧運前過世的啟蒙教練李榮溫，感謝教練為輕艇界的付出。

現年30歲、外號「豬排」的張筑涵，2010年廣州亞運入選國手，2014年仁川亞運奪銀、2018年雅加達亞運摘銅，東京奧運更成台灣史上第一位奧運輕艇代表。但啟蒙教練李榮溫東奧前離世，自己奧運後又陷入低潮，原本杭州亞運沒入選國手，一度打算退休轉教練，亞運因新冠肺炎疫情延後、國手重選，讓她重新振作。張筑涵已瞄準巴黎奧運資格努力，回台沒多久就要赴日本移地訓練，她笑說：「奧運資格賽就在10月，會拚最後一次。」

上屆亞運奪下一金兩銀一銅的中華橋藝隊，杭州亞運再闖進女子團體賽和混合團體賽金牌賽，昨天女團雖遭地主逆轉，但混團力退大陸隊，中華代表團奪單日第二面金牌。中華橋藝隊成員都是業餘選手，擔任混團隊長的范綱維，本業是耳鼻喉科醫生，上屆和太太蔡博雅打下混合雙人賽銀牌，今年攜手完成奪金目標，他開心說：「中國是強勁對手，6月亞太盃遙遙領先拿冠軍，我們是銅牌。三個月後我們快速成長，最關鍵的一戰爬到最高峰。」

東京奧運打下金牌的羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，杭州亞運成中華羽球隊最後希望，可惜雖打進四強，兩人卻敗給病毒，先後感冒下無法完全發揮，昨天四強賽以12比21、10比21敗給南韓組合崔率圭／金元浩，錯過金牌戰門票，以銅牌作收。

中華代表團6日在杭州亞運又有兩金入袋，目前累積十七面金牌，追平上屆雅加達亞運金牌...
中華代表團6日在杭州亞運又有兩金入袋，目前累積十七面金牌，追平上屆雅加達亞運金牌數，也並列史上第二佳績。6日雙金分別是東京奧運國手張筑涵在輕艇激流標竿女子K1奪下隊史首金，橋藝混合團體賽金牌戰則力退地主隊贏得最高榮譽（圖）。 （新華社）

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