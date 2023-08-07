工匠漸凋零、薪資吸引不了年輕人 古蹟修復鬧人才荒

政府投入大筆古蹟修復經費，但修復科系學生難找，台師大文保中心卻能吸引不少學生跨域選修，成為替畫作或古物進行修復工作的修復師。(本報資料照片)

近年陸續發生鹿港龍山寺、台南火車站等國定古蹟 「修壞」憾事，反映台灣文資修復爆量，修復人才斷層的困境；業界認為，傳統匠師養成時間長、薪資不合理、政策不穩定等因素，難吸引年輕人投入。隨傳統工匠凋零、師徒制消失，工匠養成難與技職、建築教育 結合，台灣近年高喊的「文資立國」，恐淪為宣傳口號。

台灣古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群數量，已超過2790處，近15年，平均每年約新增100處。文化部文資局統計，尚待修復的數量超過1123處，近六年每年能完成修復者僅約120件；政府每年投入的修復工 程經費逐年成長，去年逾60億元台幣，足見文化資產修復產業快速成長，更浮現對專業修復人才的迫切需求。

去年的統計資料顯示，符合古蹟修復資格的傳統匠師為907人，年齡層在50歲以下僅二成四，實際從事古蹟修復比例只四分之一，且台灣僅有兩所大學有古蹟專業科系，少子化將導致修復人才更加短缺。

國立雲林科技大學建築與室內設計系特聘教授邱上嘉指出，台灣建築教育採西式教育，難與傳統匠師制接軌；即使是相關古蹟科系、培養的人才，也以調查研究為主，要求大學科系培養第一線修復人才，簡直「緣木求魚」。

古蹟修復「有市場」，傳統工匠薪資仍無法提升，看在行政院文化獎得主、古蹟學者李乾朗眼中，年輕一代不喜歡進工地，「寧可去當便利商店店員吹冷氣」。他日前才去拜訪一間台東古廟，工地主任大吐苦水，感嘆年輕人「聲音大一點就跑了」。

相較於現代建築工程，古蹟修復需要的技術更複雜，傳統匠師須通過文化部審查，才能進工地施作，養成教育高過一般工匠；古蹟修復工程仍採營造廠招標制，營造廠給傳統工匠的薪資未必高過一般工匠，薪資結構不合理。

文化部去年訂定「古蹟修復傳統匠師整體薪資參考基準」，每日至少應達3922元，協助訂定此標準的邱上嘉就說，此薪資經過縝密計算、高於一般公共工程的工匠；設定「最低工資」後，第一線傳統匠師受重視、有使命感，年輕人才能感到未來有保障。不過邱上嘉仍感嘆，台灣技職教育有「全國技能競賽」給予技職人榮耀感，卻無文資修復相關競賽，文資局或可自行籌辦傳統匠師競技擂台。

文資局表示，已進行「文資法」修法，建立傳統匠師的分級制度與專業證照檢定及發證，去年起，每年在全台古蹟日公開表揚12位施工品質優秀的「傳統匠師」，希望吸引更多的年輕人投入文化資產修復產業。