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泰坦號殷鑑 學者籲台灣發展水下科技儘早規劃法規

中央社／台北26日電
探索百年沉船鐵達尼號的潛水器「泰坦號」（Titan）日前在深海內爆，導致海洋之門公司（OceanGate）執行長兼潛水器駕駛羅許（Stockton Rush）等5人不幸罹難，事件引起國際關注。 （美聯社）
探索百年沉船鐵達尼號的潛水器「泰坦號」（Titan）日前在深海內爆，導致海洋之門公司（OceanGate）執行長兼潛水器駕駛羅許（Stockton Rush）等5人不幸罹難，事件引起國際關注。 （美聯社）

探索沉船鐵達尼號的潛水器泰坦號深海失事釀5人罹難。台灣學者說，深海觀光產業興起，但民用載人水下載具尚缺強制性安全規範；政府若有意發展水下科技產業，應儘早規劃法規。

探索百年沉船鐵達尼號的潛水器「泰坦號」（Titan）日前在深海內爆，導致海洋之門公司（OceanGate）執行長兼潛水器駕駛羅許（Stockton Rush）等5人不幸罹難，事件引起國際關注。

台灣科技媒體中心（SMC）邀請參與台灣首艘自製迷你潛艇等研發的國立中山大學研發長兼水下載具研發中心主任王朝欽、海下科技研究所教授陳信宏對此事評論，並於今天發布新聞稿。

王朝欽指出，水下載人載具在載人入海前，須經過一連串反覆測試，但每家製造商的設計、規劃、用途都不一樣，因此很難像汽車一樣，有標準化固定程序評估「可以保證安全」。

王朝欽表示，目前台灣應僅有政府、軍方和中山大學研發水下載人載具；但以此事件為鑑，未來規劃水下載具產品時應更為小心，務必力求安全驗證過程完整。政府若有發展水下科技的規劃，也應儘早開始規劃法規、產業推動，勿在發生不幸後才檢討指責。

陳信宏指出，海洋探勘調查本就存在巨大風險，非預期的海洋環境變動（例如洋流）或是海中障礙物（例如漁網），都可能造成水下載具無法順利回到水面；但水下載具設計在過去數十年已有成熟發展，甚至建立設計參考規範，在正常操作及定時保養維護下，水下載具通常可以順利完成任務。

陳信宏舉例，全世界最著名的科研載人潛艇艾文號（Alvin）自1964年建造服役，歷經多次系統升級改良，迄今已經執行逾5000次水下任務，搭載逾3000名科學家進行水下科研，作業水深達6500公尺。

陳信宏認為，不論無人或載人水下載具，國際上都已累積不少設計與操作經驗，此次事件對水下載具科研與產業影響相當有限。不過民用載人水下載具應用於深海觀光產業是近年興起，在國際水域上也沒有強制性安全規範認證；推測有民用載人潛艇的各國將開始推動相關安全規範認證要求，以確保搭乘人員安全。

至於泰坦號失事原因，陳信宏說明，以其曾多次探訪鐵達尼號來看，艙體初始設計強度應該可以承受3800公尺水深壓力，所以內爆較有可能是艙體耐壓強度弱化，導致艙體結構瞬間向內潰縮甚至爆裂。

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