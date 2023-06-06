台積電亞利桑納廠趕工加班 員工喊苦

台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

台積電亞利桑納州 廠將於2024年量產4奈米，近日傳出前任、現任美國員工上網吐苦水。中央社報導，台積電強調，內部著重溝通管道暢通，此外，每周平均工時並未超過50小時，提供員工平衡生活環境。

財星雜誌（Fortune）報導，台積電一名工程師在人力資源網站Glassdoor上留言，「在辦公室睡了一個月，每天工作12小時是基本，周末輪班是家常便飯；這裡的工作與生活平衡是多麼殘酷。」

台積電另一名工程師今年1月寫到，「台積電是服從文化，而且還沒為美國做好準備。」

台積電對此表示，過去2年每周平均工時都沒有超過50小時，只有少數推動新製程或趕建新廠例外，因密集拉升學 習曲線，工時會超過50小時，但有周工時60小時的警戒線。

台積電表示，提供員工平衡生活的環境，公司責無旁貸。隨著加速全球布局，跨國人才管理及文化融合是台積電當前的要務，此外，在選才、育才、留才及用才方面擬定完整配套措施，並著重內部溝通管道暢通。

台積電指出，因應員工人數不斷成長且結構組成廣泛，台積電以晶圓為諧音增設以組織為單位的「晶園會議」，透過調整勞資會議名稱，呈現公司與員工彼此協同合作的園地概念，提升溝通效能。