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新冠肺炎第4波來襲 每日重複確診患者上看6000人

記者沈能元、李青縈／台北25日電
新冠疫情進入第4波流行，重複感染機率增加，醫師建議，除了接種疫苗，進出公共場所時，仍應戴上口罩。(記者杜建重／攝影)
新冠疫情進入第4波流行，重複感染機率增加，醫師建議，除了接種疫苗，進出公共場所時，仍應戴上口罩。(記者杜建重／攝影)

台灣新冠肺炎疫情進入第4波，XBB已成為社區主流病毒株，台大感染科教授黃立民表示，XBB免疫逃脫力高，重複感染比率較高，雖無精準統計，預估目前可能接近兩成；基層醫療協會理事長林應然則認為，占比應該更高，約3分之1的確診個案為重複感染，如以疾管署日增兩萬人感染者來推估，每日重複確診患者上看6000人。

疾管署副署長曾淑慧表示， 受到變異株變多、口罩令鬆綁、人口流動增加等因素影響，疫情持續向上，依據先前經驗，以及國外狀況，預估這波疫情將於6月下旬達到高峰，屆時每日新增2萬5000至3萬名新冠陽性個案。

曾淑慧表示，今年年初台灣重複感染占比約在7%，3月20日起實施「輕症免通報」，已無法統計重複感染率，但鄰近其他國家重複感染率已上升至12%。

黃立民則認為，依照XBB超高免疫逃脫的特性，即使接種疫苗，也可能被感染，預估目前重複感染占比接近兩成。

「真的超多，看診時遇到好多重複感染病人。」林應然說，近期收治不少第2次確診的感染個案，以觀察自家診所收治個案，約有3分之1屬於重複感染。

不少重複感染患者認為，這次症狀比上次嚴重，確實如此，台北醫學大學教授陳立昇引述美國一項研究數據，相較首次感染者，再次感染者死亡風險增加2倍、住院風險增加3倍，且肺臟、腎臟、心血管疾病等不同器官產生負面影響風險也高達3倍。

此研究發現，再感染次數愈多，則死亡、住院及對不同器官負面影響等風險顯著上升，原因在於這類患者多屬於脆弱族群，免疫力原本就不佳。

英國一項針對11至14歲及15至17歲兒童、青少年研究也發現，再次感染時，最為常見症狀為疲累，且睡眠不足、呼吸急促等盛行率隨著時間而增加。

在「長新冠」方面，逾3成的再感染者疲勞症狀明顯，比率高於首次感染者；呼吸困難、記憶障礙、腦霧等「長新冠」症狀比率也較高，且接種追加劑，也無法改善Omicron「長新冠」症狀。

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