我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一天數十通陌生電話騷擾 洛縣華女崩潰

AI教父離開谷歌 警告人工智慧威脅…「將比人類更聰明」

林右昌：下架冒名廣告 與Google達3點共識

記者鄭媁／台北2日電
針對冒名廣告，內政部長林右昌日前與Google團隊會面，獲得3大共識。(本報資料照片)
針對冒名廣告，內政部長林右昌日前與Google團隊會面，獲得3大共識。(本報資料照片)

近年詐騙廣告與假名人投資廣告層出不窮，為從源頭解決問題，內政部長林右昌日前與Google團隊會面，獲得3大共識，包括加速冒名投資廣告下架；刑事局提供Google詐騙樣態資訊，作為高風險廣告攔阻、下架參考；雙方建立打詐聯繫管道與舉辦打詐工作坊。

林右昌指出，詐騙集團經常利用Google、YouTube網路平台，刊登假投資廣告或冒用「名人」肖像進行假投資廣告等，誘使民眾點選連結詐欺等釣魚假網頁後，引導至LINE社群進行詐騙。這類模式層出不窮，解決的方式除了教導民眾識詐外，更需要主流網路平台如Google、YouTube主動協助下架，阻絕詐騙資訊。

林右昌說，此次與業者會面取得的3大共識：關於「冒名投資廣告」下架，會由刑事局將目前已於165報案的名人名單提供給Google，由平台下架冒名廣告；其次，為降低假投資廣告投放造成民眾受騙上當，未來刑事局會提供Google詐騙樣態資訊，作為高風險廣告攔阻下架的參考；以及刑事局將與Google建立打詐聯繫管道並舉辦工作坊，共同打擊犯罪。

林右昌表示，打擊詐騙是全民共識、刻不容緩，且必須鎖定通路，精準打擊，因此，先前已前往源頭端的Meta，通路端的LINE、電商物流的MOMO，就是希望能點線面阻絕詐騙，透過公私部門一同努力合作、完整把關，全面阻絕詐騙。

詐騙集團 Google 投資

上一則

巴國友台派總統獲選 傳賴清德將代蔡英文出席就職典禮

下一則

盛竹如代言 網路借貸imB平台爆25億詐騙

延伸閱讀

強化平戰轉換 警署甄選戰訓教官規畫訓練5500名警力

強化平戰轉換 警署甄選戰訓教官規畫訓練5500名警力
冷眼集／戰術訓練內政部遮遮掩掩 徒增人民疑慮

冷眼集／戰術訓練內政部遮遮掩掩 徒增人民疑慮
黑白集／肅槍甩鍋 陳建仁貧錯嘴

黑白集／肅槍甩鍋 陳建仁貧錯嘴
立委批林右昌換位置就換腦袋 愧對民進黨推動公投價值

立委批林右昌換位置就換腦袋 愧對民進黨推動公投價值

熱門新聞

宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07
陳致中。圖／聯合報系資料照片

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

2023-04-26 12:40
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

2023-04-28 15:14
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

2023-04-27 12:25
台灣男子楊智淵被中國指控為「台獨分子」，於2022年8月3日遭溫州市國家安全局逮捕。（截圖自央視新聞畫面）

中國以涉嫌分裂國家罪 正式批准逮捕台灣男子楊智淵

2023-04-24 20:41
前總統陳水扁之子、高市議員陳致中下午（右）發聲明表露心聲，為人子者為母受罪責，沒有怨悔。圖／報系資料照，記者蔡容喬／攝影

陳致中突發聲明「為母受罪責無怨悔」 扁：哀莫大於心死

2023-04-27 11:21

超人氣

更多 >
高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款
南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」
既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋
華人100萬申請投資移民 遭查稅

華人100萬申請投資移民 遭查稅
人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回

人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回