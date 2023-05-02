林右昌：下架冒名廣告 與Google達3點共識

針對冒名廣告，內政部長林右昌日前與Google團隊會面，獲得3大共識。(本報資料照片)

近年詐騙廣告與假名人投資 廣告層出不窮，為從源頭解決問題，內政部長林右昌日前與Google 團隊會面，獲得3大共識，包括加速冒名投資廣告下架；刑事局提供Google詐騙樣態資訊，作為高風險廣告攔阻、下架參考；雙方建立打詐聯繫管道與舉辦打詐工作坊。

林右昌指出，詐騙集團 經常利用Google、YouTube網路平台，刊登假投資廣告或冒用「名人」肖像進行假投資廣告等，誘使民眾點選連結詐欺等釣魚假網頁後，引導至LINE社群進行詐騙。這類模式層出不窮，解決的方式除了教導民眾識詐外，更需要主流網路平台如Google、YouTube主動協助下架，阻絕詐騙資訊。

林右昌說，此次與業者會面取得的3大共識：關於「冒名投資廣告」下架，會由刑事局將目前已於165報案的名人名單提供給Google，由平台下架冒名廣告；其次，為降低假投資廣告投放造成民眾受騙上當，未來刑事局會提供Google詐騙樣態資訊，作為高風險廣告攔阻下架的參考；以及刑事局將與Google建立打詐聯繫管道並舉辦工作坊，共同打擊犯罪。

林右昌表示，打擊詐騙是全民共識、刻不容緩，且必須鎖定通路，精準打擊，因此，先前已前往源頭端的Meta，通路端的LINE、電商物流的MOMO，就是希望能點線面阻絕詐騙，透過公私部門一同努力合作、完整把關，全面阻絕詐騙。