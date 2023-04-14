打詐國家隊零裁罰…行政院修「打詐3法」 引在野質疑

行政院會13日通過打詐三法案修法，增訂「收集帳戶罪」，涵蓋範圍包括冒充公務員收集、於網路對公眾收集、以詐術監控等。（本報資料照片）

為強化打擊詐騙，行政院會昨天通過打詐三法案修法，包括「洗錢防制法」、「證券投資 信託及顧問法」及「個人資料保護法」相關修文修正草案。無正當理由收集帳戶、帳號罪，最重可處五年徒刑，可併科400萬元（台幣，下同，約13萬美元）以下罰金；網路投資廣告須實名制；非公務機關違反個資安全維護義務，情節重大者最重1000萬元（約32.8萬美元）以下罰鍰。草案將送立法院審議。

為符合去年8月12日憲法法庭第13號判決，要求相關機關應於三年內完成個資保護獨立監督機制意旨，修法增訂個人資料保護委員會作為「個資法」監督機關。國發會主委高仙桂表示，近期將成立籌備處，研擬相關組織法，盼明年第一個會期送立法院審議。

民眾黨立委陳琬惠質疑，政府一再宣示帶頭打詐，去年下半年詐欺案還比上半年增加3000多件，民眾黨立委賴香伶指出，去年7月蔡政府啟動跨部門打詐國家隊後，至今裁罰數始終為「零」，「報喜不報憂的政府才是最大的詐騙集團 」。

另外，行政院為防範中小企業把民眾的個資外洩 ，祭出重罰千萬元，但近期最引人注目，疑似從內政部流出超過2300萬筆的戶籍個資，甚至蔡英文總統、副總統賴清德的資料都成可交易的商品，對此行政院卻沒有下文，甚至日前內政部提出行政調查報告，僅有五頁，至今沒有再提出其他報告。

時代力量立委邱顯智直言，民眾要怎麼相信政府會有所作為？

法務部檢察司長黃謀信指出，現行詐騙集團收集民眾帳戶，但如果尚未使用無法可罰，這次增訂「收集帳戶罪」，涵蓋範圍包括冒充公務員收集、三人以上共犯、於網路對公眾收集、利用深偽技術收集、有對價收集，以詐術監控等。違者最重處五年以下徒刑，且可併科400萬元以下罰金。

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