黑白集／打詐內宣成詐騙？

行政院2022年7月成立「打詐國家隊」，短短12天就破獲400多個詐騙集團。(本報資料照片)

去年7月，行政院結合相關部會與機關成立打詐國家隊，時任行政院長蘇貞昌宣示「向詐騙集團 宣戰」，得意展示打詐12天的輝煌戰果，包括破獲400多個詐團、抓到近2000人，以及查扣不法所得1億多台幣(約326萬美元)。

然後呢？然後詐團愈打愈詐，愈戰愈多。打詐國家隊成立後，去年下半年詐欺 案件數比上半年躍增3000多件。事實上，詐欺案件數8年來相對平穩，卻在去年陡增5000件，達到3萬件，成為最主要的犯罪指標案類。而今年前2個月也已有近4500件。

再看詐騙軍團的「募兵」成效：去年前10個月的詐欺嫌犯比前年同期增加8000多人，總數達3萬7000多人。警政署的統計數字已如此驚人，沒查獲的詐騙游擊隊還有多少黑數？尤其詐欺嫌犯近半是24到39歲，18到23歲也超過兩成；什麼樣的環境，讓人在青春歲月或中壯年齡，淪為詐團後備軍主力？

更可怕的是，詐團升級迅速，連AI都成詐騙利器，而且從謀財走向害命。過去民眾提防詐騙老哏，現在從求職、理財，到政府各種紓困 振興或福利政策，都籠罩著詐騙陰影。詐騙被害者不分年齡層全面增加，說明了民眾談詐色變、舉國人人自危的原因。

如果跟不上詐團進化速度，打詐國家隊的大內宣，會不會成為安撫人心騙選票的另一種詐騙？