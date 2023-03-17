台普發現金6000元 最快4/6發錢 22日開放上網登記

3階段發現金 製表／馬瑞璿、鄭媁

台灣民眾人關心「還稅於民」每人現金6000元（台幣，下同，約196美元）何時發放。立法院昨協商「疫後強化經濟特別預算 案」，朝野都同意3月24日表決並完成三讀程序。民進黨立院黨團總召柯建銘推估，最快4月6日起即可發放現金。

財政部 昨公布全民普發現金6000元的五種方式：登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及偏鄉造冊發放；發放對象包含國民、駐外人員及眷屬、外籍配偶、持有永久居留證外國人等四大類。

數位發展部也公布登記入帳官網，將於3月22日上午8時起開放民眾上網預先登記，前五日採身分證字號尾數分流，每天開放兩組尾數的民眾登記，預計3月20日以抽籤決定尾數分流順序；3月27日起，開放所有民眾登記，28日起可查詢結果，登記系統至少開放半年。

數位部說，線上登記原則由本人登記，但父母或法定代理人可為未滿13歲的未成年子女代領，民眾只要到全民共享普發現金官網（https://6000.gov.tw）登記填寫本人的身分證字號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號等資料，免讀卡機、免插卡，後續登記資料經過系統核驗無誤，屆時6000元會直接入帳。

至於發放時程，財政部規畫第一階段網路登記入帳、第二階段ATM領取、第三階段郵局臨櫃領取。領有領有勞保年金、職保年金、國民年金、老農津貼、安置兒少、農民退休儲金、各級政府機關因公派駐國外人員及其具台籍眷屬、勞退月退休金 、身心障礙生活補助，和中低收入老人生活津貼者，在特別預算三讀通過公布生效後五個工作日直接入帳。

特別預算生效後的第14天，民眾也可選擇到ATM領現金；生效後第21天，可到郵局臨櫃領現金。領取時間為六個月。財政部推估，選擇登記入帳占大宗，約有1000萬人；約600萬人選擇到ATM領現金；約400萬人直接入帳。