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男拐少女上床挨告 找妻寫信求輕判

記者王長鼎／新北12日電
男子求愛未成年少女，多次發生性關係，被判處四年六月徒刑。（示意圖／Ingimage）
男子求愛未成年少女，多次發生性關係，被判處四年六月徒刑。（示意圖／Ingimage）

49歲管姓男業務透過社群軟體，結識年僅12歲國中少女，管男不思兩人年紀差距37歲，對少女展開猛烈追求，管男還數度開車到學校，接女學生放學直奔汽車旅館，並持手機拍下2人性愛過程，新北地院近日依對未滿14歲女子性交等罪，判處管男4年6月徒刑。

判決指出，已婚且育有兩名幼子的管男，2020年透過臉書認識才12歲的國一女學生，他利用少女嚮往愛情，藉由留言互動追求，雙方交往後，不僅以「老公、老婆」互稱，管男明知對方未成年，多次發生性關係。

少女家屬察覺女兒行為異常，追問後才發現這段「父女戀」，憤而報警提告。檢警調查期間，管男對於帶女學生去汽車旅館、拍攝性愛影像等重要情節，說詞閃爍避重就輕遭檢方起訴；法院審理時，管男坦言做錯事，但無法與被害人家屬聯繫取得諒解，只好找來妻子當擋箭牌，要妻子寫信給法官道歉求情，希望輕判。

道歉信內容指出，「這是我至今下筆最為艱難的一封信，因先生犯下大錯讓對方受傷，深深虧疚讓我煎熬無地自容，為人妻我不容卸責，為人母我對那個孩子滿是歉意自責，想好好抱抱她說聲對不起請求她原諒，對不起讓她太早面對人性的險惡不堪」。

法官檢視管男手機通訊軟體，發現他與多名未成年女子對話，其中一名未成年女子在對話中還表示，「每次見面都是做愛」，足見十分迷戀未成年女子且存有性幻想。法院認為，管男央求妻子寫道歉信，只是想如何不被關進監獄，並未發自內心覺得對不起告訴人並且認錯，犯後態度不佳，沒有足可憫恕之情形。

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