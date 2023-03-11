台捍衛主場 經典賽逆轉義奪首勝 史上第4勝

世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉行中華對決義大利的比賽，球迷熱情應援。(記者黃仲裕／攝影)

中華隊在經典賽中捍衛了台灣主場！昨天在洲際棒球場經歷雲霄飛車般的一戰，面對義大利 隊兩度落後，「福星」呂彥青登板之後，張育成第6局的追平2分砲扮演救世主，就連第7局兩度啟用代打結局都是好的，中華隊終場11比7贏球，在本屆世界棒球經典賽拿到第一勝。

到觀賽的球迷使出應援絕招，在球場大吃義大利披薩抗敵，果然為中華隊帶來好運氣，國民黨 11名立委、議員發起，祭出每人50份雞排，總共550份免費送。副總統、民進黨主席賴清德 也在立委賴品妤的臉書留言，以「披薩加鳳梨」為中華隊加油。

昨晚比賽，面對滿載大聯盟戰力的義大利，中華隊打得辛苦，在比賽前段的兩度領先都像夢境般短暫美好，林子偉1局下以陽春砲先馳得點，第3局5支安打串聯出3分大局，義大利都很快把領先討回來。

中華隊在第6局攻守都出現亮點，先是呂彥青接手2出局、1壘有人局面，1球都還沒投，就牽制抓到1壘跑者佛列契；下半局林立的保送開啟契機，2出局後輪到張育成，鎖定第一球、94哩伸卡球出棒，1棒炸出中右外野牆外，這發追平2分砲華麗展示大聯盟級的戰力，張育成在繞過3壘後將手放在耳朵旁，霸氣傾聽2萬名球迷為他喝采的聲音。

重新回到戰線的中華隊，第7局兩次代打結果都是好的，成晉敲出安打，范國宸雖擊出軟弱的游擊方向滾地球，也意外「軟」到對手處理不及，跑出1支帶有超前分的內野安打，第8局再由吉力吉撈．鞏冠敲出底定大局的3分砲。

中華隊此役共用6任投手，江少慶先發2局失2分，後續王維中、陳冠宇、陳禹勳、呂彥青、宋家豪依序登板，呂彥青的兩局投球任內，先是0球成功凍結跑者，中華隊從追平到超前，扮演轉運手，而他也因此摘下勝投。

曾效力過美職印地安人隊的張育成、吉力吉撈・鞏冠，昨晚攜手扮演中華隊火力輸出，6局下張育成敲出2分砲心想「耶，我追平了。」8局下鞏冠擴大領先3分砲後則是想：「耶，我打更多分了。」