新竹棒球場草皮長菇 網：姑息養「堅」

新竹市立棒球場工程排水不良，不僅挖出的坑洞「沒下雨也積水」，議員日前會勘球場時也驚見草皮區「長出香菇」，數量至少十多朵。(圖／市議員林彥甫提供)

新竹市立棒球場工程排水不良，不僅挖出的坑洞「沒下雨也積水」，議員日前會勘球場時也驚見草皮區「長出香菇」，數量至少十多朵。畫面曝光後立刻引發網路熱烈討論，不少人留言驚呼大酸「太潮了」、「要轉型生態農場了」、「12億元靠採香菇回本」再掀話題。

據了解，新竹棒球場內長出菇類的位置是在投手丘到本壘板中間的草皮區，前天市議會棒球場改善監督小組首度進入球場了解最新狀況，不僅發現外野積水情形比預期嚴重，水完全排不出去，走到投手區一帶時，還看到長出一朵朵香菇，感到不可思議。在場人員紛紛驚呼是「香菇養殖場」，也認為下方積水潮濕，才會長菇。

會勘的廠商代表解釋，球場養護正常要除箘、除蟲，但因現在停工而停擺，之後正常養護時就會移除香菇。

綠黨市議員劉崇顯在臉書 發文，表示此「非工程瑕疵而是維護不周」，棒球場因為停工，草皮維護只有灑水定期運作，沒有割草與噴藥，自然容易長出香菇，不應影射其中存在弊案。

當天也有會勘棒球場的劉崇顯今晚在臉書發文，他表示，其實只要google「草地 香菇」可以輕易理解成因，這在一般公園球場也很常見，因應球場狀況經市府與委外球團協商後，目前為「暫停經營合約」的狀態，因此從去年球場改善小組完成階段任務後，目前草皮維護上只有灑水器定期運作，市府並沒有進行割草與噴藥，若無落實養護工作，那草皮狀態自然不會好。

時代力量議員林彥甫說，竹市雖是全台唯一有地下停車場的球場，但設計廠商艾奕康公司不能以此為由來辯稱是造成排水問題的主因；草皮黏土成分過高、長出雜草很可能就是採用劣質草皮，本來就是廠商要負責，不應是用「吸收改善成本」來淡化工程缺失。

新竹棒球場長出香菇的畫面曝光後，也立刻引發PTT網友熱烈討論。不少網友留言嘲諷是「最新的生態工法吧」、「棒球場兼香菇養殖場」，還有人認為現在缺水，乾脆要棒球場改建成水庫，還有網友意有所指地，暗酸留言這番場景是「姑息養堅」。