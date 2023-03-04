我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加勁球得主中獎20.4億 為何現金只拿9.97億

「搶救雷恩大兵」男星湯姆賽斯摩過世 享壽61歲

新竹棒球場草皮長菇 網：姑息養「堅」

記者張裕珍／新竹4日電
新竹市立棒球場工程排水不良，不僅挖出的坑洞「沒下雨也積水」，議員日前會勘球場時也驚見草皮區「長出香菇」，數量至少十多朵。(圖／市議員林彥甫提供)
新竹市立棒球場工程排水不良，不僅挖出的坑洞「沒下雨也積水」，議員日前會勘球場時也驚見草皮區「長出香菇」，數量至少十多朵。(圖／市議員林彥甫提供)

新竹市立棒球場工程排水不良，不僅挖出的坑洞「沒下雨也積水」，議員日前會勘球場時也驚見草皮區「長出香菇」，數量至少十多朵。畫面曝光後立刻引發網路熱烈討論，不少人留言驚呼大酸「太潮了」、「要轉型生態農場了」、「12億元靠採香菇回本」再掀話題。

據了解，新竹棒球場內長出菇類的位置是在投手丘到本壘板中間的草皮區，前天市議會棒球場改善監督小組首度進入球場了解最新狀況，不僅發現外野積水情形比預期嚴重，水完全排不出去，走到投手區一帶時，還看到長出一朵朵香菇，感到不可思議。在場人員紛紛驚呼是「香菇養殖場」，也認為下方積水潮濕，才會長菇。

會勘的廠商代表解釋，球場養護正常要除箘、除蟲，但因現在停工而停擺，之後正常養護時就會移除香菇。

綠黨市議員劉崇顯在臉書發文，表示此「非工程瑕疵而是維護不周」，棒球場因為停工，草皮維護只有灑水定期運作，沒有割草與噴藥，自然容易長出香菇，不應影射其中存在弊案。

當天也有會勘棒球場的劉崇顯今晚在臉書發文，他表示，其實只要google「草地 香菇」可以輕易理解成因，這在一般公園球場也很常見，因應球場狀況經市府與委外球團協商後，目前為「暫停經營合約」的狀態，因此從去年球場改善小組完成階段任務後，目前草皮維護上只有灑水器定期運作，市府並沒有進行割草與噴藥，若無落實養護工作，那草皮狀態自然不會好。

時代力量議員林彥甫說，竹市雖是全台唯一有地下停車場的球場，但設計廠商艾奕康公司不能以此為由來辯稱是造成排水問題的主因；草皮黏土成分過高、長出雜草很可能就是採用劣質草皮，本來就是廠商要負責，不應是用「吸收改善成本」來淡化工程缺失。

新竹棒球場長出香菇的畫面曝光後，也立刻引發PTT網友熱烈討論。不少網友留言嘲諷是「最新的生態工法吧」、「棒球場兼香菇養殖場」，還有人認為現在缺水，乾脆要棒球場改建成水庫，還有網友意有所指地，暗酸留言這番場景是「姑息養堅」。

臉書

上一則

謝長廷表示遺憾 要求日經平衡報導

下一則

觀察站／國安會未緊盯 國防部欠溝通 釀政治危機

延伸閱讀

蔚來加碼自製電池 挖角蘋果松下每年投1.4億美元研發

蔚來加碼自製電池 挖角蘋果松下每年投1.4億美元研發
新竹棒球場追弊 高虹安點名內政部次長吳堂安

新竹棒球場追弊 高虹安點名內政部次長吳堂安
推特又裁員 縮編更多工程和產品職務以降低成本

推特又裁員 縮編更多工程和產品職務以降低成本
排水測試仍見積水 新竹棒球場照樣開打

排水測試仍見積水 新竹棒球場照樣開打

熱門新聞

一名40歲多上班族因為對藥物過敏，注射二劑高端疫苗，要赴美出境時，才發現入境美國需打滿兩劑國際認可的新冠疫苗才不用居隔離七天。圖為台北榮總開打高端疫苗資料照片。（記者邱德祥／攝影）

來美被攔 台灣打高端疫苗民眾現「補打潮」

2023-02-25 19:57
人力銀行調查指出，台灣高達九成應屆畢業的社會新鮮人考慮赴海外求職，比例創10年新高。（聯合報資料照片）

台灣9成社會新鮮人 想赴海外求職 美國排第三

2023-03-01 02:27
美軍本月在肯亞參加軍演。（歐新社）

美最新民調：解放軍若犯台 支持制裁北京多於派地面部隊

2023-02-27 07:15
健保署長石崇良推動修法廢除停復保制，可望2025上路。(本報資料照片)

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

2023-02-22 02:29
李明川常在臉書分享自己新家。 （取材自李明川臉書）

台知名造型師李明川秀「無敵山景」千萬豪宅 裝潢曝光

2023-02-25 21:28
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10

超人氣

更多 >
紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義
蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」
想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫

想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫
冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行
蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠