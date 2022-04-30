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5.1傳10司機願出勤 台鐵仍有約20班火車可搭

台灣新聞組／台北30日電
交通部長王國材29日南下視察台鐵左營站類火車演練，台鐵已經做好詳細指標。(記者劉學聖／攝影)
交通部長王國材29日南下視察台鐵左營站類火車演練，台鐵已經做好詳細指標。(記者劉學聖／攝影)

台鐵企業工會發動五一勞動節合法休假行動，衝擊當天鐵路運輸，儘管台鐵已宣布當日表定列車均停駛，不過交通部長王國材日前數度透露，勞動節當天仍會有司機員上班，可望開出少量區間車。根據台鐵企工情資掌握，勞動節當天約有10名司機願出勤，總計可加開20列次的臨時區間車，路線包括花蓮至台東、新左營至台東等。

因應台鐵勞動節停駛，公路總局表示，當天將開行12條類火車路線，全台停靠36站、716班次，旅客須到台鐵站購票或刷電子票證乘車，以台鐵區間車票價收費。公路、市區客運預計增3500班次，並視旅客情形機動加開班次。

高鐵表示，勞動節當天共計將開出166班次列車、約可服務25萬人次，目前各車次尚有座位可供預訂，另也會在新竹站、台南站啟動臨時接駁服務。

王國材表示，勞動節當天他會沿路看台鐵車站，有類火車就坐類火車，以了解全台應變狀況以及有無旅客受耽誤，「會盡全力處理」。

根據台鐵企工情資掌握，勞動節當天約10名司機員願出勤，估可開出20列次，路線包括花蓮至樹林、花蓮至台東、彰化至新左營、新竹至基隆、高雄至嘉義等。

不過台鐵企工直言，台鐵平均一天約可開出1200列次左右，如今加開20列次的臨時車，其實杯水車薪，還不如全力疏導替代運具的轉乘。至於端午節和中秋節、國慶日等連署不加班人數，將於五一之後再做統計。

此外，有台鐵員工反映，在人力不足下，台鐵局要求以二線支援一線的方式因應，但很多二線長官半年才開一次車，現在要來支援一線，風險實在太高了。

王國材強調，在司機員人力調配上，不會用二線支援一線，二線等於像教練，會純粹用司機員，但用雙人乘務，以司機員搭配教練的方式行駛。

此外，交通部賴姓參事日前爆出對台鐵站務人員言行不當，行政院長蘇貞昌昨表示，公務人員不該有任何言詞不當，已請交通部詳查嚴處。王國材則說，賴姓參事在情緒管理和應對非常不妥，已要求先向對方道歉，整個調查告一段落後，會追究責任，依狀況議處。

台鐵 勞動節 端午節

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