我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／五角大廈公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物

大摩中國學者：中經濟降溫 第二季GDP恐僅成長4.4%

喊「下架民進黨」屬言論自由 揪里長赴陸二審再判無罪

記者巫鴻瑋／高雄11日電
高等法院高雄分院。（本報資料照片）
高等法院高雄分院。（本報資料照片）

新黨前立委鄭龍水胞弟、曾任高雄市茄萣區嘉泰里社區發展協會理事長的鄭志成，先前被控接受中國大陸地方台辦資助，大選前涉嫌組團赴陸接受「落地招待」，席間高喊的「九二共識、下架民進黨」等口號，遭檢方依違反滲透法起訴，一審判決鄭男無罪後，檢方不服提起上訴，不過二審仍維持無罪判決，駁回檢方上訴。

檢方指控，鄭志成涉嫌於2023年大選敏感期間，受境外敵對勢力大陸地方台辦之委託與指示，頻繁招攬里民組成山東、山西、內蒙古、新疆、河南等5個旅遊參訪團赴陸，團員僅需自費繳交機票等費用，其餘食宿皆由台辦落地招待，席間在飲宴中宣揚「下架民進黨」、「支持藍營陣營」。

鄭志成開庭時則堅決否認妨害選舉，辯稱組團純粹是單純的兩岸民間文化交流，團員均有繳交相當團費，絕非全程免費，且在旅途中或餐敘期間，他與陸方官員從未要求團員在選舉中必須投票支持特定的候選人。

高雄高分院合議庭審理後，針對檢方指控的「宣傳與賄選」罪名，法官指出反滲透法第4條及選罷法所規範的對象，必須具有公開替「特定候選人」助選或行賄的外觀，然而本案出團時間皆在2023年5月至10月間，當時中選會根本尚未發布選舉公告或受理候選人登記。

法官認為，雖然當時國民黨已徵召侯友宜參選，但國內正逢「藍白合」局勢紛擾，旅遊餐敘現場提及的「下架民進黨」、「支持藍營」、「政黨輪替」等言論，皆僅屬於泛指政黨理念的「標語式口號」，並未具體指向特定候選人，若將此類非指向特定人的政治性口號列入處罰，無異將該條處罰置於不確定之法律概念，有害於法律文義的確定性。

法官也傳喚大批團員出庭，發現團員每人皆自付了2萬4700元(台幣，下同，約769美元)至3萬6900元不等的團費，並非全然免費，經一審函詢高雄市旅行商業同業公會，公會也回覆旅遊市場收費受市場供需影響，無法估算本案各團是否有相當程度的價差，檢方未能提出台辦確實支付費用或補助經費的明確金流數據，難以認定資助之有無。

合議庭強調，投票行賄罪必須以交付之利益與相約投票之間具相當對價關係為構成要件，多名團員證稱，鄭志成組團前並未打探過成員的政黨傾向，參訪期間及返台後也從未要求團員拉票、拜票或動員，更有團員直言「如果有政治目的就不會參加」，顯示團員主觀上完全缺乏因接受招待而約定改變投票意向的對價認知。

法官在判決中指出，憲法高度保障言論自由，政黨政治本即民主常態，在公開場合或赴陸參訪時表述「兩岸一家親」、「兩岸和平」、「反台獨」、「九二共識」或「下架民進黨」，皆屬於國內常見的概括性兩岸關係及政治立場表述，受言論自由高度保障，不宜單憑此尚未具體之言詞即認定犯罪。

因此合議庭認定，既然無法證明被告有犯罪，原審判決無罪核無違誤，依法裁定駁回檢察官上訴，二審維持一審無罪判決。

精華 FAQ

  • 檢方指控他在2023年大選敏感期間，受大陸地方台辦委託招攬里民赴陸參訪，並接受落地招待，在席間宣揚支持特定政治立場，涉嫌違反反滲透法與選罷法。

  • 合議庭認為，當時尚未發布選舉公告，也未受理候選人登記，相關言論屬泛指政黨理念的標語式口號，未具體指向特定候選人，因此不符合相關處罰構成要件。

  • 法院指出團員多數都有自付團費，檢方又未提出台辦確實支付或補助的明確金流，且團員也未表示因招待而改變投票意向，因此難認定存在賄選所需的對價關係。

河南 民進黨

上一則

冷眼集/請假輔選、食安應對不良…台政務官脫序 逼近容忍底線

下一則

11個月大體重僅增100克…台女嬰被活活餓死 3寶媽被訴

延伸閱讀

最高院駁回檢上訴…三中案纏訟8年 馬英九無罪確定

最高院駁回檢上訴…三中案纏訟8年 馬英九無罪確定
共諜案二審 綠4黨工全輕判 1人無罪

共諜案二審 綠4黨工全輕判 1人無罪
綠共諜獲輕判高檢署將提上訴 扯鈴教練案10年半定讞

綠共諜獲輕判高檢署將提上訴 扯鈴教練案10年半定讞
尹錫悅戒嚴案首起定讞 妨害拘留判7年 尚有7案待審理

尹錫悅戒嚴案首起定讞 妨害拘留判7年 尚有7案待審理

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有3名子女。（本報資料照片）

事隔一周...郭台銘再密會女球友 「兩人止步50公尺」

2026-07-10 02:30
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
強颱巴威預估路徑。(擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」)

強颱巴威3劇本：擦邊、西北颱、登陸台灣 未來36小時關鍵

2026-07-08 09:22
李艷秋分享最近重訓的照片。圖／摘自臉書

傳無法行走、變成農婦 68歲李艷秋曝近況：我真的很好

2026-07-05 15:06
彭博專欄作家溫以樂說，如果葡萄牙水手能看到今日的台灣，可能用繁榮之島來形容。路透

福爾摩沙已不足以形容台灣實力 彭博共同創辦人提議改稱

2026-07-10 14:51
鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng Instagram)

郭台銘抓包密會女球友「停不下來」 兩性專家揭「愈阻止愈靠近」

2026-07-08 23:58

超人氣

更多 >
羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強
世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現