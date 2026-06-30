美軍點名2個時段 解放軍最有利攻台 顧立雄：不能只看氣候

針對美國太平洋陸軍司令克拉克（Ronald Clark）日前提到，「棧道行動」主要集中於5至6月及9至10月兩個時段，這兩段時間是中國大陸跨海入侵台灣海象條件最有利的時期。對此，國防部長顧立雄說，不能只看氣候，要將軍事或非軍事的徵候，再來綜合判斷犯台的可能性。(本報資料照片)

針對美國太平洋陸軍司令克拉克（Ronald Clark）日前提到，「棧道行動」主要集中於5至6月及9至10月兩個時段，這兩段時間是中國跨海入侵台灣海象條件最有利的時期。台國防部長顧立雄說，不能只看氣候，要將軍事或非軍事的徵候，再來綜合判斷犯台的可能性。

克拉克說，「棧道行動」是為了因應中國大陸對台灣發動的侵略作戰，一年包括53場軍演，主要集中於5至6月及9至10月兩個時段，他強調，「原因就在於這兩段時間是從中國大陸跨海入侵台灣，海象條件最有利的時期。」

顧立雄說，判斷渡海作戰的時間點，當然不是只有看天候、天象的因素，要將相關的徵候，不管是軍事或非軍事的徵候，都要在國軍的掌握範圍之內，再來綜合判斷犯台的可能性。

顧立雄也提到，國軍目前已經結束「立即備戰操演」，再來，7月中旬將進行的「聯合防空操演」，以及未來要實施的「萬安演習」和「漢光實兵演習」，都是一系列的過程。

對於克拉克說美軍「棧道行動」的核心目標是阻擋中國武力犯台，顧立雄表示，克拉克提出來的一個重要的觀點，就是已經看到中國軍事的武力擴張，這樣子的武力擴張，已經延伸了對於印太區域和平穩定的一個相當的威脅，所以各國都會針對這樣來做相關的作為。