我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明

中共黨慶 習近平談台灣：統一是「矢志不渝的歷史任務」

美軍點名2個時段 解放軍最有利攻台 顧立雄：不能只看氣候

記者陳柄亦李人岳／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
針對美國太平洋陸軍司令克拉克（Ronald Clark）日前提到，「棧道行動」主...
針對美國太平洋陸軍司令克拉克（Ronald Clark）日前提到，「棧道行動」主要集中於5至6月及9至10月兩個時段，這兩段時間是中國大陸跨海入侵台灣海象條件最有利的時期。對此，國防部長顧立雄說，不能只看氣候，要將軍事或非軍事的徵候，再來綜合判斷犯台的可能性。(本報資料照片)

針對美國太平洋陸軍司令克拉克（Ronald Clark）日前提到，「棧道行動」主要集中於5至6月及9至10月兩個時段，這兩段時間是中國跨海入侵台灣海象條件最有利的時期。台國防部長顧立雄說，不能只看氣候，要將軍事或非軍事的徵候，再來綜合判斷犯台的可能性。

克拉克說，「棧道行動」是為了因應中國大陸對台灣發動的侵略作戰，一年包括53場軍演，主要集中於5至6月及9至10月兩個時段，他強調，「原因就在於這兩段時間是從中國大陸跨海入侵台灣，海象條件最有利的時期。」

顧立雄說，判斷渡海作戰的時間點，當然不是只有看天候、天象的因素，要將相關的徵候，不管是軍事或非軍事的徵候，都要在國軍的掌握範圍之內，再來綜合判斷犯台的可能性。

顧立雄也提到，國軍目前已經結束「立即備戰操演」，再來，7月中旬將進行的「聯合防空操演」，以及未來要實施的「萬安演習」和「漢光實兵演習」，都是一系列的過程。

對於克拉克說美軍「棧道行動」的核心目標是阻擋中國武力犯台，顧立雄表示，克拉克提出來的一個重要的觀點，就是已經看到中國軍事的武力擴張，這樣子的武力擴張，已經延伸了對於印太區域和平穩定的一個相當的威脅，所以各國都會針對這樣來做相關的作為。

精華 FAQ

  • 克拉克指出，這兩段時間對中國跨海入侵台灣而言，海象條件較有利，因此解放軍相關軍演與「棧道行動」也多集中於此。

  • 顧立雄認為不能只看氣候或海象，還要把軍事與非軍事徵候納入評估，並在國軍掌握資訊範圍內綜合判斷犯台可能性。

  • 顧立雄表示，國軍已結束立即備戰操演，接著還有七月中旬的聯合防空操演，以及後續的萬安演習與漢光實兵演習。

解放軍

上一則

台書記官偷拍21女還侵占贓物 判刑4年半

延伸閱讀

顧立雄：台未參加環太軍演 另2軍演更值得關注

顧立雄：台未參加環太軍演 另2軍演更值得關注
官兵好忙 台連3個月備戰演習 戰車火砲街頭奔馳

官兵好忙 台連3個月備戰演習 戰車火砲街頭奔馳
陸海警船頻擾台 府邀11部會推演、國軍模擬共軍登陸

陸海警船頻擾台 府邀11部會推演、國軍模擬共軍登陸
嚇阻避戰 戰略專家：讓習近平看台灣如豪豬難以吞下

嚇阻避戰 戰略專家：讓習近平看台灣如豪豬難以吞下

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
鴻海集團創辦人郭台銘(左)跟老婆曾馨瑩(右)婚姻感情十分穩定，但近日媒體驚爆郭台銘疑似與謝姓女球友密會近一年，引起外界極大關注。(本報資料照片)

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

2026-06-30 02:27

中國新法7月上路 台派聯盟：威脅台灣人民安全

2026-06-23 15:43
台總統賴清德今天到水里鄉車埕，參加台鐵集集線全線恢復通車典禮，並強調政府拚外銷，爭取南投茶葉銷美零關稅。(記者黃仲裕／攝影)

輸中關稅高 賴清德：美國才是台灣最大農產外銷市場

2026-06-25 09:27
紀慧文1998年將東海大學社會研究所碩士研究結果出書。(本報系資料照)

台蝴蝶谷遇落石死者之一是作家紀慧文 曾任陳文茜助理

2026-06-28 10:51
新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，檢方對集團總裁常如山（中）、特助張元齡（右）及承包監視器維修的工程師謝金亨（左）聲押禁見，新北地方法院裁准。（記者蔣永佑／攝影）

扯掉女子內褲性侵未遂案 醫美教父常如山遭起訴

2026-06-25 02:24

超人氣

更多 >
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法