我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京撞機事件3大疑點：飛行員是誰？動機為何？禁區怎被突破？

委內瑞拉雙強震已1450死 包含8中國公民遇難、1人失聯

「大戰將至」論壇／中研院士吳玉山：避戰別忽視政治承諾

記者廖士鋒／台北29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中央研究院院士吳玉山出席「大戰將至」新書論壇表示，現在台灣對防阻戰爭的戰略思考偏...
中央研究院院士吳玉山出席「大戰將至」新書論壇表示，現在台灣對防阻戰爭的戰略思考偏重於兩種「嚇阻」，但不應忽視「政治承諾」。（記者曾吉松／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

吳玉山在論壇指出，台灣防阻戰爭不應只談拒止與懲罰嚇阻，也要重視政治承諾與避戰策略，避免被地緣衝突牽連。

中央研究院院士吳玉山出席聯經出版社舉行的「大戰將至」新書論壇時表示，現在台灣對防阻戰爭的戰略思考偏重於兩種「嚇阻」，但不應忽視「政治承諾」，中小國家更需要籌謀「避戰」之道，不能把和平託付於大國。

「大戰將至」作者文安立指，當前局勢與1914年一戰爆發前主要相似之處，在於新興強權與既有強權的對抗，此外還包含聯盟格局、經濟體系內部競爭加劇，對全球化體系不滿、發生技術革命等。不過，兩相對比仍有不同，顯著差異在於，如今美國擁有其他任何強國都難以匹敵的全球友好聯盟體系，超過1914年前的英國。問題在於，美國是否願意利用其力量來穩定全球局勢，還是只想從中撈更多好處。

吳玉山表示，世界三大軍事強權其二，俄羅斯跟美國已經對相對弱勢的對手烏克蘭跟伊朗發動攻擊，第三個軍事強權中共的主要對象不言可喻。談及當前美中的矛盾跟衝突，在不少地方確實像1914年以前，但更重要的是，台方應該知道對中小國家會產生什麼影響。

他指出，可能情形就是台方被其他的「地緣戰略斷層線」衝突給捲進去，例如中日的東海衝突，兩韓的衝突或南海衝突。值得省思的是，「聯盟化」是不是中小國家的最佳策略？中小國家國力有限，結盟似乎是好的，可是一旦聯盟體系成型，體系邊緣的衝突就無法避免。中小國家更需要籌謀避戰之道，他並向「菁英」喊話，「在國安議題上操縱民粹是不道德的行為」。

吳玉山說，防阻戰爭有三個策略，第一是政治承諾，就是減少跟對方在政治的衝突；第二是拒止嚇阻，即「讓他不能夠贏」；第三是懲罰嚇阻，就是「讓他即使能贏，代價會非常大」。他覺得台灣現在的戰略思考偏重二跟三，就是兩種嚇阻，但在避戰跟和平最重要的情況下，其實三者都應討論。

精華 FAQ

  • 他認為台灣目前多聚焦於拒止嚇阻與懲罰嚇阻，卻較少討論如何透過政治承諾降低衝突，這使避戰與維持和平的完整策略不夠周全。

  • 因為中小國家國力有限，若過度依賴大國保護，容易在大國競爭或聯盟衝突中被動捲入戰爭，所以更需要自行規劃避戰與降溫的方法。

  • 他指出聯盟體系一旦成型，邊緣地帶的衝突就可能更難避免，台灣也可能被東海、南海或兩韓等衝突牽連，因此不能只把結盟視為最佳解方。

中共

上一則

公投提案 藍推鞭刑入法 柯文哲：先改善社會信任度吧

下一則

行醫28年 暖醫看診倒下不治 金門唯一耳鼻喉診所熄燈

延伸閱讀

谷立言：美做對台軍售決定 不會考慮中國立場或意見

谷立言：美做對台軍售決定 不會考慮中國立場或意見
嚇阻避戰 戰略專家：讓習近平看台灣如豪豬難以吞下

嚇阻避戰 戰略專家：讓習近平看台灣如豪豬難以吞下
法媒專訪談中國施壓 蔡英文：民主絕非理所當然

法媒專訪談中國施壓 蔡英文：民主絕非理所當然
美學者揭習近平「不戰而奪台」策略 川普恐成北京工具人

美學者揭習近平「不戰而奪台」策略 川普恐成北京工具人

熱門新聞

美國在台協會處長谷立言表示，台灣有七成民意支持維持現狀，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。(記者林伯東／攝影)

AIT處長谷立言：十年轉變 兩岸「相互吸引」已不存在

2026-06-23 02:00

中國新法7月上路 台派聯盟：威脅台灣人民安全

2026-06-23 15:43
台總統賴清德今天到水里鄉車埕，參加台鐵集集線全線恢復通車典禮，並強調政府拚外銷，爭取南投茶葉銷美零關稅。(記者黃仲裕／攝影)

輸中關稅高 賴清德：美國才是台灣最大農產外銷市場

2026-06-25 09:27
新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，檢方對集團總裁常如山（中）、特助張元齡（右）及承包監視器維修的工程師謝金亨（左）聲押禁見，新北地方法院裁准。（記者蔣永佑／攝影）

扯掉女子內褲性侵未遂案 醫美教父常如山遭起訴

2026-06-25 02:24
立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，獲得美方高規格接待，不但與美國國務院、國防部和白宮國安會等官員會面，據本報記者獨家獲得訊息指出，韓國瑜26日上午還單獨與共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）會面。圖為韓國瑜在返台前，為長榮的華府-台灣直飛首航剪綵。記者陳熙文／攝影

獨／韓國瑜結束訪美行程 返台前會晤美眾院議長

2026-06-26 15:50
紀慧文1998年將東海大學社會研究所碩士研究結果出書。(本報系資料照)

台蝴蝶谷遇落石死者之一是作家紀慧文 曾任陳文茜助理

2026-06-28 10:51

超人氣

更多 >
告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練

告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練
坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適

坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適
川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議
躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網
社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡

社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡