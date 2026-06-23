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回應谷立言 鄭麗文：當兩岸開始交流對話 就是維持現狀的狀態

記者鄭媁／台北即時報導
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國民黨主席鄭麗文今接受唐湘龍「觀點」網路專訪。(取材自觀點YT頻道)
國民黨主席鄭麗文今接受唐湘龍「觀點」網路專訪。(取材自觀點YT頻道)

美國在台協會（AIT）處長谷立言接受本報系聯合報專訪表示，台灣有支持維持現狀的7成民意，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。國民黨主席鄭麗文表示，當開始交流對話時，當然就是維持現狀的狀態；至於未來現狀會不會改變，只要合乎兩岸人民的需求與意願，何樂而不為，這當中包括2300萬人的意願，必須被尊重與滿足。

鄭麗文今接受唐湘龍「觀點」網路專訪指出，若照現在的狀況下去，現狀很難維持，因為兩岸關係中斷10年，兵凶戰危，這是世界都承認的事；如何降低風險、避免戰爭的發生，沒人告訴她具體的作法，唯一的做法就是高度、快速、大幅提高台灣軍備，但這絕對不是1個和平方程式。

鄭麗文說，她從來沒有說台灣要放棄國防力量跟國防韌性，這當然很重要，但只靠這個，不可能得到和平穩定的關係，所以必須兩邊都要進行，不可能不開啟對話、不開啟交流。所以在九二共識、反對台獨的基礎上，重啟兩岸的對話跟交流，才是快速降溫、締造和平穩定兩岸關係的唯一方程式，「我看不到有另外第二條。」

鄭麗文說，當開始交流對話，當然就是一個維持現狀的狀態。至於未來現狀會不會被改變，只要合乎兩岸人民的需求和意願，何樂而不為？這當中當然包括2300萬人的意願必須被尊重、被滿足，否則現狀怎麼改變？即便是台灣選出來的總統，也不可能一個人決定台灣的命運、說改就改，因為台灣已經是一個成熟的民主政治，這才是真正維持現狀。

鄭麗文表示，當民進黨不斷透過新兩國論，在改變、破壞現狀、在玩火，所以兩岸同屬一中的現狀、符合中華民國憲法一中憲法的現狀，不是每一天都在被民進黨偷換概念嗎？民進黨嘗試著改變現狀，兩岸才會劍拔弩張、沒辦法對話，所以務實的基礎，當然是先回到維持現狀，在現狀之上奠定兩岸和平的制度化、永續化，在這樣的和平基礎上開始對話交流、甚至合作，對兩岸具體交流的需要產生很多新的機制來穩定兩岸關係。

精華 FAQ

  • 她認為只要兩岸開始交流與對話，就已經是在維持現狀；未來現狀是否改變，應尊重兩岸人民，尤其是2300萬台灣人的意願。

  • 她強調不能只靠提高軍備來追求和平，因為那不是和平方程式。她主張國防韌性重要，但仍必須同步重啟交流對話，才能降溫避免衝突。

  • 她批評民進黨透過新兩國論改變並破壞現狀，導致兩岸劍拔弩張、難以對話。她主張回到中華民國憲法與九二共識基礎，重建和平機制。

谷立言 鄭麗文 國民黨

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