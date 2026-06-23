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谷立言：藍綠最大差異在兩岸互動程度 迎合中國換和平是少數

記者張文馨郭崇倫／專訪
AIT處長谷立言表示，台灣多數政黨和民眾依然支持維持現狀，支持兩岸對話，支持維持...
AIT處長谷立言表示，台灣多數政黨和民眾依然支持維持現狀，支持兩岸對話，支持維持嚇阻能力。圖為谷立言（左）與AIT官員曾拜會國民黨主席鄭麗文（右）。（圖／鄭麗文辦公室提供

問：國民黨主席鄭麗⽂訪美會⾒⾏政官員似乎不順利，傳聞AIT這次未如慣例協助安排，是這樣嗎？從您聽到的華府反應，鄭麗⽂這趟有成功釋疑？  

答：AIT支持所有黨派的政治⼈物訪問華府，至於訪問細節請向華府諮詢。鄭主席這次訪美是對美國方面提出她理念的一個很好的機會。

這也是⼀個很好的機會，讓美國的⾏政部⾨、國會、智庫和社會都能傳遞其美國觀點。很清晰的訊息是嚇阻的重要性，或者說投資防衛能⼒之重要在於這是維持台海和平的要件。意⾒交流有助於相互了解，確保能達成維持台海和平穩定的共同⽬標。  

問：立法院長韓國瑜訪美要如何給台美關係帶來意義？  

答：立法機關的互動對美台關係有很多貢獻。非常感謝韓院長扮演的角色，包含在立法院努⼒達成⽀持台灣防衛能⼒的共識。

有⼀點是美國⼈應該要了解的，⼤家會認為台灣政黨立場南轅北轍，我⾃⼰跟我的團隊與台灣所有政黨領袖接觸下來發現，彼此之間的觀點（對台灣、民主、安全、繁榮）其實比想像中還要接近。  

七成的台灣民眾⽀持維持現狀，政黨亦然。他們都⽀持維持嚇阻⼒量和展開對話，無論是民進黨國民黨基本上都有相同的立場；民進黨和國民黨最主要的不同在於「兩岸的互動程度」，有些⼈會擔⼼互動太少會誤判情勢或錯失經濟機會，有的⼈則擔⼼互動太多會導致滲透或經濟脅迫。這些辯論都非常合理，美國和其他民主國家對中國也有很多這樣的辯論。

我想讓美國⼈了解，這不是非⿊即⽩、非藍即綠。在所有民主社會中，不論哪⼀邊都會出現極端觀點。

⽬前有些⼈會說維繫和平最好⽅式就是迎合中國，削弱台灣⾃⾝防衛。這個觀點的前提假設是，中國的⽬標是維持現狀，⽽從中國現在所作所為，我看不出這點。

我們要向華府傳遞的是，剛剛那樣的說法是少數，台灣多數政黨和民眾依然⽀持維持現狀，⽀持兩岸對話，⽀持維持嚇阻能⼒，這樣台灣才能維持⽣活⽅式、民主制度和繁榮。

精華 FAQ

  • 受訪者表示，鄭麗文此行是向美方說明其理念的好機會，也讓行政部門、國會、智庫與社會各界直接傳遞美國觀點，增進彼此理解。

  • 美方傳達的清楚訊息是，嚇阻能力與防衛投資十分重要，因為這些是維持台海和平的必要條件；透過交流，可朝共同穩定目標前進。

  • 受訪者指出，民進黨與國民黨大致都支持維持現狀、對話與嚇阻，最大差異在兩岸互動程度：有人怕互動太少失機，也有人憂互動太多致滲透。

華府 AIT 國民黨

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