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新聞眼／川普變數…地緣政治若失控 台灣先遭殃

記者 張文馨
從台美關係來說，台灣要保持川普對台灣的態度不要再惡化，不要讓這成為另一顆不定時炸...
從台美關係來說，台灣要保持川普對台灣的態度不要再惡化，不要讓這成為另一顆不定時炸彈。（路透）

川普重返白宮後，不只一次抱怨台灣晶片產業對美國晶片發展構成阻礙，加上川習會後，川普示警台獨，美國對台軍售的許可作業也在持續「研議中」。從台美關係來說，台灣要保持川普對台灣的態度不要再惡化，不要讓這成為另一顆不定時炸彈；若在地緣政治的節點失控引爆，第一個遭殃的就是台灣自己。

台灣在面臨美中穩定關係的大氛圍下，要力保台美關係的進展不受中國影響，關鍵因素在川普身上。

川普上任後宣布大批對台軍售，有助台灣提升自我防衛能力，卻也同時用「台灣偷走美國晶片」這樣的強烈指控，來表達他認為美利益受損的主觀判斷。他不只一次抱怨台灣晶片產業對美國晶片發展構成阻礙，即便台灣不厭其煩稱自己是夥伴而非對手，賴清德還準備一套張忠謀自傳要送給川普，仍難消除川普對台灣的觀感。

川普不滿台灣晶片產業是事實，且短期內看來不會消失；川普示警台獨也是事實，賴清德針對台獨的回應，美方尚且不置可否，未來勢必要長期觀察賴總統的政策和行動。這兩處正是賴政府要極力對美消毒的關鍵。

這是賴清德有別於前總統蔡英文的對美關係考驗。但賴清德也有當前時空紅利，AI先進技術盛會的Computex剛在台灣落幕，凸顯台灣既是半導體供應鏈重鎮，也位居地緣政治衝突前沿，台灣要用矽盾保護安全，也要思考矽盾能維持多久。

如果說，台灣政府可以做的是加厚矽盾，目前看來，政府能提供的是誘因而非壓力，很難施壓要求關鍵供應鏈進駐或留在台灣。政府應該提供的是穩定的政治環境，減少不可預測引發的風險，讓國內外企業都蓬勃發展，提高戰爭爆發的損傷成本，進而降低開戰風險。

此外，美國商會幾乎每年都會談到「穩定的能源供應」，確保供應鏈都能穩定在台運作，不致受外來威脅斷鏈。當台灣能有效卡位供應鏈的關鍵角色，就能進一步提升台灣安全的保障。但這也有賴民進黨政府落實能源政策轉型，強化產業韌性。

精華 FAQ

  • 文中指出，川普一再抱怨台灣晶片產業損及美國利益，並對台獨發出示警；美國對台軍售許可也仍在研議，顯示台美互動存在升溫與不確定並存的情況。

  • 因為川普對台灣晶片與台獨的觀感尚未改善，若溝通不當，可能讓台美關係進一步惡化。文章認為賴政府需持續對美消毒，避免成為地緣政治失控的引爆點。

  • 文章主張台灣應加厚矽盾，提供穩定政治與能源環境，吸引關鍵供應鏈留在台灣，並強化產業韌性。如此不僅能提升經濟地位，也能提高戰爭成本、降低風險。

白宮 川普 供應鏈

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