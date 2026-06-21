我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／日本首度單場進4球 大勝突尼西亞取得晉級優勢

美伊從開戰到協議 中國獲得了哪些好處？

新聞評論／藍營爭取美中平衡 綠營冷言冷語諷刺了誰

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席鄭麗文訪美行，來自綠營的嘲諷一路相隨。（記者林澔一／攝影）
國民黨主席鄭麗文訪美行，來自綠營的嘲諷一路相隨。（記者林澔一／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章主張國民黨積極訪美訪歐，尋求美中台與兩岸關係的平衡。
  • 重點二：作者批評民進黨冷嘲熱諷鄭麗文，卻忽視賴政府外交困境。
  • 重點三：鄭麗文強調反台獨、反武統，並主張備戰與兩岸對話並行。

國民黨主席鄭麗文訪美返台，正值台中市長盧秀燕訪歐歸來，而立法院長韓國瑜則正將啟程訪問華府，顯示藍營極力爭取台灣與美中歐關係的平衡。民進黨罔顧自己執政角色的偏執且懈怠，卻極力貶抑鄭麗文此行的意義；殊不知，在美中之間求取平衡，扭轉台灣被當成「棋子」的地位，是國家追求和平的重要手段。在國民黨希望化解美國疑慮、重建國際信任之際，民進黨卻還停留在「親美反中」的舊框架，賴政府完全辜負了人民的託付。

鄭麗文返台後又接受外媒專訪表示，國民黨反對台獨，這點與中國大陸國家主席習近平立場一致，但如果台灣沒有宣布獨立，大陸仍武力犯台，「我們會戰鬥，我們一定會還擊」。鄭麗文不僅爭取美中之間與兩岸之間的平衡，更用反對台獨但也反對武統、努力避戰但也努力備戰、追求和平但也不放棄自我防衛的表態，來回應美方對國民黨立場的疑慮，並澄清民進黨的扭曲。

鄭麗文訪美前，美國在台協會處長谷立言就罕見直白表示，美國各機構會問到，國民黨領導層是否正在根本改變黨的政治取向，鄭麗文此次訪美是「釋疑」機會。就外交官而言，谷立言針對駐在國最大在野黨領袖的談話，既粗魯又無禮；但他的態度反映了當前美國華府除川普之外的政治氛圍，並且說明了鄭麗文必然要面對的質疑，但同時也為綠營提供了見縫插針的機會。來自綠營的嘲諷、謠言與放話，一路相隨。

諷刺的是，賴清德總統上任至今仍然無法過境美國本土，美國對台軍售則持續延宕，美國總統川普更毫不掩飾地散播「疑賴論」，綠營卻對鄭麗文訪美大力製造「疑鄭論」。其實，賴政府在跪舔美國之餘，對外壟斷台美溝通，對內拒絕朝野溝通；這種情況提高了美國對鄭麗文和國民黨立場的疑慮，也增加了鄭麗文訪美的困難與挑戰。

鄭麗文努力向美國解釋國民黨的立場，強調台灣必須持續強化國防、提升自我防衛能力，同時也必須暢通兩岸的對話與交流，降低誤判、維護台海和平。她相信只要建立在中華民國憲法的一中原則和九二共識的基礎上，就能維持兩岸和平。她也明確表示，一國兩制在台灣難以被接受。她更期待美中重建對話與合作，將地緣政治上的第一島鏈轉化為「和平與繁榮之鏈」。

鄭麗文的主張被美方部分人士認為熱情、理想，但天真。她很難改變美方人士的偏見，但這趟行程已讓她更深刻認識美中台關係的本質，除了表態台灣不獨，大陸犯台一定戰鬥還擊之外，也考慮提出國民黨自己的國防法案和國產無人機計畫。從另一個角度看，這應有助於打破賴政府的壟斷與黑箱，以務實而負責的態度，提出更讓人民信服的政策，強化在野黨監督制衡的能量，也擺脫民進黨抹黑抹紅的泥巴戰術。

事實上，從鄭習會到訪美行，鄭麗文展現了國民黨重新平衡處理台美和兩岸關係的企圖。如果加上盧秀燕3月訪美、6月訪歐，以及韓國瑜5月訪歐、6月訪美，整體來說，國民黨正在堆疊建構能夠因應全球地緣戰略變化的多元能量。令人感嘆的是，藍營領導層努力在美中之間取得平衡，而賴清德連過境都成問題，綠營卻只會說風涼話，但和平難道不是台灣人民想要的？

賴政府原應對追求和平負更多責任，綠營光批鄭麗文無法為自己加分，更不可能為賴政府外交帶來突破。綠營嘲諷鄭麗文遭到美方降格接待的羞辱，但賴清德從過境受阻到台獨遭警告，被搧的耳光難道不夠火辣？（節錄自聯合報社論）

精華 FAQ

  • 作者認為鄭麗文訪美不只是外交行程，更是向美方說明國民黨立場的釋疑之旅，藉由反台獨、反武統與備戰主張，爭取美國對藍營的信任。

  • 文中指民進黨一方面無法改善賴政府的過境、軍售與溝通困境，另一方面卻大力炒作「疑鄭論」，藉由嘲諷鄭麗文來轉移自身外交失分。

  • 作者期待藍營在維持國防與自我防衛的同時，持續推動兩岸對話、降低誤判，並讓台灣不再只是美中角力中的棋子，進一步爭取和平空間。

鄭麗文 韓國瑜 盧秀燕

上一則

長照悲劇 台中病女住養護所遭拖行、噎死 3照護員起訴

下一則

梁文傑「台人不吃鳳梨釋迦」失言傷農 綠營促檢討

延伸閱讀

若未台獨卻遭陸武力侵略 鄭麗文表態：會還擊

若未台獨卻遭陸武力侵略 鄭麗文表態：會還擊
新聞眼／破除美疑慮 鄭麗文啟動選戰模式

新聞眼／破除美疑慮 鄭麗文啟動選戰模式
黑白集／綠營醜化鄭麗文 幫賴清德遮羞

黑白集／綠營醜化鄭麗文 幫賴清德遮羞
鄭麗文擬提國民黨版國防法案 盼與美有直接溝通管道

鄭麗文擬提國民黨版國防法案 盼與美有直接溝通管道

熱門新聞

愛馬仕品牌官網將此鞋款以中文標示為「涼鞋」。(圖／摘自品牌官網)

拖鞋涼鞋傻傻分不清？到星級餐廳怎麼穿 主廚這樣說

2026-06-16 09:34
國民黨主席鄭麗文。(美聯社)

鄭麗文訪美 新加坡媒體分析：有魅力但天真 未打動美國

2026-06-14 15:01
成人平台SWAG直播主林姓女子日前在北市圓山花博園區舉辦「粉絲回饋活動」，身穿裸露衣物任由粉絲撫摸，甚至露出胸部，事後遭警方通知到案依公然猥褻罪嫌函送法辦。(記者翁至成／翻攝)

1女戰8男 成人女直播主辦感謝祭露點任揉遭法辦

2026-06-20 00:02
國民黨主席鄭麗文。（聯合報系資料照／記者林澔一攝影）

阻擋國防預算被「算帳」？POLITICO：鄭麗文訪華府遭冷遇 白宮取消會面

2026-06-18 05:22
台立法院長韓國瑜。(記者曾吉松／攝影)

韓國瑜訪美隨團7立委名單出爐 藍營25搶3超激烈

2026-06-16 09:41
國民黨主席鄭麗文（右）12日前往AIT華盛頓總部拜會，與美方會晤不到一小時。圖為鄭麗文一行人步出AIT華盛頓總部所在大樓。（中央社）

秀照指鄭麗文會美官員 陳以信：省千份雞排 該道歉快道歉

2026-06-13 09:56

超人氣

更多 >
日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅
18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去
川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用
比毛澤東、史達林、希特勒更有影響力？川普：聽起來不錯

比毛澤東、史達林、希特勒更有影響力？川普：聽起來不錯
世界盃／德國傷停時間進球 2:1象牙海岸惜敗

世界盃／德國傷停時間進球 2:1象牙海岸惜敗