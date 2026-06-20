黑白集／無能政府 反咬農民被「綁架」

陸委會副主委梁文傑18日表示，「對岸綁架農民，連帶綁架政府」。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 本文批評政府打壓農民赴陸交流與簽約，卻不協助行銷，還以綁架論指控農民受制於對岸，並質疑政府對美國與兩岸政策失衡。

五個農業團體赴陸參加「海峽論壇」，並與陸商簽署展銷貿易合約，陸委會竟點名要求查處。此舉引發農民反彈，認為政府不協助行銷，卻還打壓農產交流，根本是「白色恐怖」再現。陸委會副主委梁文傑竟稱，「對岸綁架農民，連帶綁架政府」；如此荒謬的論調，虧他說得出口。

賴政府妖魔化海峽論壇，除禁止地方官員參與，竟連對農民團體都棍棒交加。被點名的農業團體，有農會、有農產運銷合作社，有民間水產或農技公司，他們簽訂展銷貿易合約，對國家主權能構成什麼危害？

再說，什麼樣的政府，才會任由本土農民被別人綁架？賴政府什麼事都不做，搞到農民得自己組團去行銷開拓市場，然後官員卻有臉反咬農民被「綁架」，這種政府到底有什麼用處？何況，民間團體簽訂展銷貿易合約，又違背了什麼國家利益？這會比政府棄農民於不顧更惡劣嗎？

梁文傑的「綁架論」若成立的話，那麼，台灣的科技業不也是「被美國綁架」了嗎？而且，台灣已付出幾千億美元的贖金，卻還未必能保證它們的人身安全，動不動就被川普指控為「小偷」。這種對美國一味卑躬屈膝的政府，不也是無能到極點？

政府不顧農民死活，悄悄開放美國農產品零關稅進口，現在還指控農民被對岸綁架。農民現在該知道，「綠色恐怖」比白色恐怖冷酷了吧！（轉載自聯合報）