新聞眼／破除美疑慮 鄭麗文啟動選戰模式

國民黨主席鄭麗文訪美「面試」，不斷想表達國民黨沒有反對軍購，並傳達「和平避戰」思維。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 鄭麗文以「還擊說」回應台海情勢，既想消除美方對其親中路線的疑慮，也試圖展現國民黨力挺國防的姿態，並為後續2026選戰預作布局。

國民黨 主席鄭麗文 剛結束訪美行，17日接受「經濟學人」專訪稱，如果台灣沒宣布獨立，中國大陸仍然武力侵略，「我們一定會還擊」。此番「還擊說」雖然沒有脫離過去國民黨「台灣不獨、中國不武」的架構，但對大陸突然立場轉為有些強硬，用意除了隔空破除美方疑慮，也意在進入2026年選戰模式。

鄭麗文去年11月上任黨主席時，就定調採取「先訪陸再訪美」計畫。鄭麗文5月展開鄭習會，還算風風光光、政治行情看漲，緊接著6月訪美雖自信指「成功超乎預期」，還自曝見到甘迺迪家族的人，但確實未能走入白宮 會見美國國安會官員，在美遭冷落說法一直如影隨形。

美方在軍購議題上對鄭麗文路線就有所質疑，鄭麗文此趟訪美「面試」，不斷想表達國民黨沒有反對軍購，並傳達「和平避戰」思維；然而，從美方立刻邀約立法院長韓國瑜並給予高規格的舉動來看，美方對鄭麗文解釋似乎不埋單，也有意透過冷落鄭麗文抑制台灣親中勢力。

鄭麗文如今加強力道直指，如果台灣沒宣布獨立但大陸仍犯台，「我們一定會還擊」。此番說法與馬政府時的「不統、不獨、不武」沒有太大差別，也與中國領導人習近平稱「台獨與台海和平水火不容」沒有相違背，似乎只是換個新講法，彰顯國民黨力挺國防的決心。

國民黨內部向來有親中、親美兩派勢力拔河，鄭麗文被黨內視為親中路線的代表人物，但立場若過於極端、不考慮向中間靠攏一點，不只成為藍營選將的麻煩，也在美國人面前吃閉門羹。鄭麗文提出新的「還擊說」，有調整路線意味，對啟動全台輔選不算壞事，但也還必須有更多新論述。