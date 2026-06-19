陸委會點名5農團…赴陸簽約將查處 農團怒批白色恐怖

海峽論壇後，陸方宣布將採購文旦、台東鳳梨釋迦等，花蓮縣農會表示，此行爭取文旦柚銷陸放寬限制，農民要的只是生計。圖為花蓮果農採收文旦柚。（圖／花蓮縣府農業處提供）

AI摘要 文章摘要整理： 陸委會點名五個農業團體赴海峽論壇簽約將查處，引發農民團體批評政府過度干預交流，強調相關行動是為農產品找市場、顧生計。

陸委會昨點名五農業團體赴對岸海峽論壇簽約，將由農業部 查處，引發農民團體強烈反彈，批政府打壓民間交流，是「白色恐怖再現」。遭點名的南投縣農會總幹事曾明瑞說，兩岸農業交流不涉及政治，卻連國安會都電話詢問細節，備感無奈；花蓮縣農會表示，此行為農民爭取文旦柚銷陸放寬限制，農民要的只是生計。

陸委會主委邱垂正昨天表示，掌握到五組農業團體有赴陸簽約。陸委會副主委梁文傑說，分別是台灣農產共同協力運銷合作社、協春水產、南投縣農會、天崴農業科技、花蓮縣農會。目前要知道簽約內容、每年訂貨量、供應鏈、對台灣農業影響等。農業部表示，已進行了解，會向陸委會提出查處意見。

曾明瑞表示，南投縣農會委託名間茶商與杭州商旅簽署參展安排文件，預留浙江農博、茶博會的攤位，縣農會本身未參與海峽論壇，外界說法與事實不符。但兩岸農業交流對農民有實質助益，尤其近期水果滯銷，若能增加大陸市場銷售通路，有助消化產量。

花蓮縣農會遭點名後低調表示，農民要的只是生計，縣農會扮演協助農友的角色，此行基於為農民爭取文旦柚銷陸放寬限制，其餘不想多作回應。

天崴農業科技業者澄清，這次是一家長期合作的貿易商以「天崴」名義簽約，事先並不知情，也未提供任何授權書，相關細節都已向農業部說明。至於協春水產，記者多次致電均無人接聽，無法得知回應。

台灣農產共同協力運銷合作社指出，2021年就與台東縣政府合作將鳳梨釋迦銷往大陸，目前與陸方僅口頭承諾，鳳梨釋迦在台灣不好賣，只能靠出口，做大陸生意很單純，就跟其他國家一樣，不需過度解讀，也希望政府能少干預就少干預。

「中央政府這個查水表動作實在太超過。」台東縣農會理事長楊招信說，如果赴對岸簽訂合作意向都要面臨查處，恐讓農民不安，更擔心影響農產外銷發展。

台東不少果農與盤商聽到政府要查赴陸簽約團體相當震驚，「連幫忙找市場都可能被查，讓人很不能理解」，更憂心貿易商和農民團體以後誰還敢出面？水果賣不掉誰負責？有人形容像是「白色恐怖又回來了」。

屏東佳冬鄉養殖業者表示，漁民想法很簡單，就是希望漁產順利銷售，但目前與大陸對接，就可能被貼上「政治標籤」，讓人無所適從，不知政府界線在哪？

台東縣長饒慶鈴以預錄影片參加大陸海峽論壇遭查處，陸委會主委邱垂正又放話與大陸簽約的團體將被調查。饒慶鈴說，「農民不分藍綠，市場也不分藍綠」，中央與地方應共同思考如何協助農產品走向更多元市場，而不是讓農民在政策不確定性中承受壓力與焦慮，相關制度若有疑義應透過正常程序釐清，而非讓第一線農民承擔風險。

代表民進黨參選台東縣長的立委陳瑩也臉書發文，「農民不應成為政治角力下的犧牲者」，無論地方政府推動農產品外銷或中央依法行政，都應以農民權益為優先考量，海峽論壇長期涉及兩岸政治議題，相關討論不應簡化為地方與中央的對立，更不應讓農民被迫站在政治衝突第一線。

陳瑩表示，肯定饒慶鈴長期為台東農業發展所做的努力。對農民而言，最重要的是農產品能賣得出去、賣得好價錢。

面對可能遭到行政查處，饒慶鈴說，「查辦我事小，我很坦然面對，因為該做的事情我們都有依規定去做」。