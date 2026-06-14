侯友宜率團來美參展 私人行程先出發 人已在芝加哥
台灣新北市長侯友宜預計率領新北市廠商赴美芝加哥參加22日至25日的「2026自動化技術展」，不過卻有網友在脆上發文指出今天在美國芝加哥白襪隊主場Rate Field巧遇侯友宜，看到他現身球場商品部，當地時間是道奇作客白襪，日本球星大谷翔平、山本由伸同場先發，引發熱議。新北市府表示，此為市長私人行程，市府不清楚行程，市長是依規定請休假。
據了解，侯友宜日前參加完新莊區行動治理基層建設督導後，13日提前前往芝加哥。侯友宜此行赴美，完成私人行程後，就會參加這次自動化技術展。
新北市經發局長盛筱蓉表示，市長私人行程她不清楚，不過這次參展時間是22日至25日，她會先帶經發局團隊17日提前出發到現場布展，這次參展廠商有20家智慧製造、工業AI、自動化設備及關鍵零組件企業組團，也是為一由地方政府在現場設置「新北館」。
盛筱蓉說，除了參展，市府也會參訪地知名企業，彼此交流。
經發局日前指出，AUTOMATE在美國芝加哥McCormick Place登場，是北美最具指標性的自動化與機器人產業展會，匯聚全球頂尖技術供應商、系統整合商及製造業決策者，也是台灣企業接軌北美產業生態的重要平台。
據了解侯友宜這次赴美，主要跟隨者有經發局長盛筱蓉、新聞局長李利貞等人。
侯友宜先於13日赴芝加哥處理私人行程，市府表示依規定請休假，等完成個人安排後，再投入新北市率團參加展覽等公務活動。 新北市府規劃22日至25日參加芝加哥AUTOMATE自動化技術展，並由經發局先行布展，集結二十家智慧製造與自動化相關企業共同參展。 除了在會展中設置新北館，市府也安排參訪當地知名企業，進行技術與產業交流，希望協助新北廠商接軌北美自動化與機器人市場。
精華 FAQ
侯友宜先於13日赴芝加哥處理私人行程，市府表示依規定請休假，等完成個人安排後，再投入新北市率團參加展覽等公務活動。
新北市府規劃22日至25日參加芝加哥AUTOMATE自動化技術展，並由經發局先行布展，集結二十家智慧製造與自動化相關企業共同參展。
除了在會展中設置新北館，市府也安排參訪當地知名企業，進行技術與產業交流，希望協助新北廠商接軌北美自動化與機器人市場。
上一則
又來了 教育部規畫高中生服勤動員 在野批製造恐慌
下一則