賴清德才出訪 史瓦帝尼爆傾向與中建交
南非媒體「史瓦帝尼新聞」(Swaziland News)11日報導，史瓦帝尼總理戴羅素(Russell Dlamini)4月邀美國經濟學者薩克斯(Jeffrey Sachs)在內閣研討會報告。擔任史國經濟顧問的薩克斯呼籲，史國應盡快和北京建立外交關係，以獲取經濟利益，這是史國當前的緊要之事。
戴羅素推動可能導向與北京建交的新外交政策，並未獲台駐史大使梁洪昇及部分挺台的史國國會議員認同，引發激烈辯論。
史瓦帝尼是台灣在非洲唯一友邦，台總統賴清德5月才突破北京封鎖順利出訪史國。
史國國會議員戴敏尼(Welcome Dlamini)說，在內閣研討會中，經濟顧問受邀分析與中國建交相對於與台灣維持邦交的優勢；「這使我感到困擾，我一直認為，我國維持的是和台灣的外交關係」。預料戴羅素將在接下來幾天內答覆國會議員的提問。
另外，中國宣布對所有非洲邦交國實施「零關稅」政策，但由於目前中史無邦交，因此史國未享有這項優惠。據稱戴羅素希望史國和中國接觸，探討建交的可能性。
台外交部則表示，該學者意見純屬個人觀點，其言論更在史國國會引發多位友台議員的強烈關切與質疑，充分顯示台史邦誼穩固並深獲史國各界認同與高度支持。
史國是非洲最後一個君主專制國家，國王獨攬國家最高行政、立法及司法權。總理是政府首長但非民選，而是國王直接指定某位國會議員擔任。
因為他在4月邀請經濟學者薩克斯於內閣研討會報告，對方公開主張史瓦帝尼應盡快與北京建立外交關係，以爭取經濟利益，進而引發各界關注與辯論。 史瓦帝尼是台灣在非洲唯一的邦交國，雙方維持正式外交關係，因此台總統賴清德5月才得以突破北京封鎖順利訪問史瓦帝尼，顯示其外交意義特別重要。 台外交部表示，薩克斯的說法只是個人意見，而且已在史國國會引發友台議員強烈關切，認為這反而顯示台史邦誼穩固，並獲史國各界認同與支持。
精華 FAQ
因為他在4月邀請經濟學者薩克斯於內閣研討會報告，對方公開主張史瓦帝尼應盡快與北京建立外交關係，以爭取經濟利益，進而引發各界關注與辯論。
史瓦帝尼是台灣在非洲唯一的邦交國，雙方維持正式外交關係，因此台總統賴清德5月才得以突破北京封鎖順利訪問史瓦帝尼，顯示其外交意義特別重要。
台外交部表示，薩克斯的說法只是個人意見，而且已在史國國會引發友台議員強烈關切，認為這反而顯示台史邦誼穩固，並獲史國各界認同與支持。
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