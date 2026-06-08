指習近平給承諾 鄭麗文：只要兩岸同屬一中 什麼都好商量

國民黨主席鄭麗文8日出席亞洲協會（Asia Society）座談會發表談話。 (記者陳熙文／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 鄭麗文稱習近平已承諾，兩岸同屬一中即可商量一切事務。

鄭麗文稱習近平已承諾，兩岸同屬一中即可商量一切事務。 重點二： 她批台獨敘事是反中，認為中國並非台灣進步的障礙。

她批台獨敘事是反中，認為中國並非台灣進步的障礙。 重點三：鄭麗文主張以九二共識維持現狀，建立和平制度化關係。

國民黨主席鄭麗文 8日出席亞洲協會（Asia Society）座談會發表談話，鄭麗文稱台獨運動的敘事是反中，並認為，中國不是台灣進步的障礙；鄭麗文說，台灣的存在不會挑戰共產黨 的正當性，並稱中國國家主席習近平 在會面時承諾，只要兩岸同屬一中，什麼事都好商量。

鄭麗文說，她曾經相信台獨是台灣的出路，不過她發現民進黨只是把台獨當作「政治便利貼」，有需要的時候拿出來用，沒有需要的時候就丟到垃圾桶；鄭麗文也說，她對民進黨當年的內部鬥爭感到失望和挫折。

鄭麗文說，不過她當時確定兩岸關係絕對是決定台灣未來命運最重要的議題；鄭麗文指出，她尋求的不是終極的統一或獨立，是真正台灣人民福祉可以受到照顧和保護，以及人民生活的尊嚴，並表示，任何的政治制度都只是為了人民而存在。

鄭麗文說，她發現台獨行不通，也不能夠保證帶來民主和自由，也是她為什麼轉投國民黨。

鄭麗文說，台灣的未來當然應該要尊重台灣人民的意願，但是台獨的主張不只是想要台灣人自己決定自己的事務；鄭麗文說，如果大家了解台獨運動，就會發現其從頭到尾的敘事都是「反中」，把中國描述為台灣要現代化、進步的唯一障礙，「這是完全不是事實」。

在場學者指出，美國對兩岸的政策，堅持台灣的未來必須是以和平、兩岸人民都能接受的方式來決定；鄭麗文回應說，這也是她的主張。

鄭麗文表示，台灣的存在不會去挑戰共產黨的合法性和正當性；在中華民國憲法之下，台澎金馬發展出一個成熟的民主法治、自由均富的社會，這些成就沒有在貶低中國大陸，也不在挑戰中國大陸的合法地位；事實上這樣的成就不只是台灣的成就，也是整個中華民族的成就。

鄭麗文說，她在與中國國家主席習近平見面時，習近平表達他理解台灣人民已經選擇了一個完全不同的社會制度和生活方式，但這不代表台灣要選擇獨立或分裂；鄭麗文說，只要兩岸同屬一個中華文明、一個中華民族，那麼習近平說，什麼事情都好商量，兩岸巨大的歧異可以透過最大的恆心和耐心去處理。

鄭麗文說，所以她相信在九二共識的基礎上，而且兩岸同屬一個中華民族的身分認同上，維持現狀可以有很大的空間去建立一個永續、制度化、和平的兩岸關係。