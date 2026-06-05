鄭麗文華府僑宴場地滿滿紅統味？ 國民黨駁斥：AIT都去過

舊金山灣區僑宴上，國民黨主席鄭麗文40分鐘演講，帶動現場搖旗吶喊，將訪美首站帶向高潮。（記者李怡／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 鏡週刊稱鄭麗文華府僑宴場地帶有親中促統色彩。

鏡週刊稱鄭麗文華府僑宴場地帶有親中促統色彩。 重點二： 國民黨回應該餐廳夠大，AIT與徐佳青都曾到訪。

國民黨回應該餐廳夠大，AIT與徐佳青都曾到訪。 重點三：鄭麗文訪美引發2028備戰聯想，藍營籲先顧縣市選戰。

國民黨主席鄭麗文 訪美中。但據「鏡週刊」報導，鄭麗文於6月11日舉辦華府 僑宴的場地，是該地區親中、促統團體長年舉辦活動的重要據點，有滿滿的「紅統味」。國民黨駁斥，僑委會委員長徐佳青、美國在台協會（AIT ）主席都來過，國民黨就變成親中、促統？

針對「鏡週刊」報導說法，曾任海外部主任、現任政策會副執行長的陳以信表示，僑社會選擇這場地的原因很單純，因為「夠大」，不需要刻意抹紅打擊國民黨及鄭麗文。

陳以信強調，以周圍地區，雖有其他中餐廳但都擺不下這麼多桌子，而漢宮大酒樓（China Garden Han Gong）約可以擺四十幾桌，所以無論是什麼團體，如果用餐人數較多，「選擇來這家餐廳是常有的事」。2023年侯友宜訪美，也是在這裡舉辦，AIT理事主席羅森柏格親自出席「坐滿全場，沒有避諱」。

海外部主任吳亮儀於訪美行前也說，本次訪美之旅僑胞參與相當踴躍，「已經找不到更大的餐廳可以容納」，門票銷售一空、一票難求。以華府地區僑宴來說，漢宮大酒樓是最好的選擇，與親中、促統無關。

國民黨表示，其實就在上周，5月25日徐佳青出席「全球榮光會大會師餐會」，也來過漢宮大酒樓用餐，徐佳青更表示榮光會是海外僑界重要力量，「以實際行動展現忠義精神與愛國情操，是海外僑界最珍貴的重要資產」。按照「鏡週刊」的邏輯，難道徐佳青、榮光會也是促統、親中的一分子？

國民黨強調，鄭麗文本次訪美之旅，僑界積極響應，感謝所有僑胞的熱情參與及無私的付出，還請有心人士不要亂貼標籤、亂抹紅。

此外，鄭麗文訪問舊金山灣區向支持者演說時透露，她將於今年底為總統選舉展開準備工作；不過，鄭麗文在受訪時否認要選總統。藍營人士說，不論鄭麗文的說法是為個人或國民黨備戰2028，年底選舉後政壇即進入2028模式，應務實整合黨內；有藍委呼籲，重點是今年能否保住執政縣市，提前引爆2028話題，未必是明智之舉。