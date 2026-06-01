在鄭麗文訪美前喊話 邱義仁：賴主張兩岸維持現狀 延續蔡路線

總統府資政邱義仁（圖）接受專訪，重申賴清德總統兩岸主張延續蔡英文路線。（本報資料照片）

總統府資政、前國安會秘書長邱義仁日前罕見接受專訪，重申賴清德 總統兩岸主張延續蔡英文 路線，強調「兩岸互不隸屬、維持現狀」，並斥「韌性台獨」之說。不過，由於時值國民黨主席鄭麗文 訪美前夕，此番發言引發兩黨隔空交火。國民黨立委解讀綠營深感危機，此舉意在向美方喊話自清；民進黨黨團則反駁，國家兩岸政策絕非隨個別政治人物行程起舞。

中央社報導，邱義仁在專訪中指出，智庫接待國際訪賓時，最常被問到「賴總統是不是在推動台獨」以及「韌性究竟是什麼」。他澄清，這兩項議題常被刻意混為一談並貼上「韌性台獨」標籤。邱義仁強調，賴總統的核心立場始終是「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」，台灣前途由2300萬人民共同決定，完全是延續蔡英文路線，致力於維持現狀。

邱義仁坦言，賴政府積極提升全社會防衛韌性，與中國近年擴大對台滲透有直接關聯。他引述國安單位數據，2024年因共諜案遭起訴人數達64人，是2021年的3倍多，甚至有政黨涉及為中國布建武裝力量。面對強大的中國，賴總統認為「若不處理這些問題，國家搞不好就完蛋了」，因此成立全社會防衛韌性委員會，並首度延攬季連成出任專責政務委員，整合軍民力量。

台北中國時報報導指出，由於鄭麗文即將出訪美國，並強調此行是和平之旅、將與美方溝通透過對話維持和平。國民黨立委賴士葆認為，賴政府長期不受美方信任，鄭麗文出訪讓綠營感到危機，擔憂美方對藍綠的看法生變，因此才會由發言備受美方關注的邱義仁出面喊話，定調賴政府兩岸政策是美國政府喜愛的蔡英文路線，這代表藍綠兩黨在美國的外交戰已正式開打。

據報導，對於藍營的質疑，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄直言，台灣的國家戰略與兩岸政策從來不是跟著任何個別政治人物的行程起舞。賴清德的兩岸路線在總統大選期間早已清楚向民眾報告，核心立場始終一致，絕不會因任何人的出訪或政治操作而改變。

莊瑞雄強調，邱義仁的談話再次印證賴清德路線的穩健，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是長期存在的客觀現實，絕非挑釁，更是台灣主流民意的真實反映。