賴執政2周年民調／民進黨台獨黨綱廢不廢？民眾意見分歧

川習會後，賴清德 總統發表五點聲明表示捍衛中華民國 現狀，沒有「台獨」問題，也引發各界對於民進黨 應否廢止台獨黨綱的討論。聯合報系最新民意調查發現，民眾對此意見分歧，33%認為民進黨應該廢除台獨黨綱，33%的人覺得不應該廢除，另有34%無意見。

美國總統川普與中國國家主席習近平上月中會面後，身兼民進黨主席的賴總統隨即重申，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，國家前途必須依循全體台灣人民的意志。他強調，這不僅是台灣社會的最大共識，也是政府全力捍衛的現狀，因此並不存在所謂的「台獨」問題。然而，此番論述也再度引發外界要求民進黨廢除台獨黨綱的呼聲。

針對民進黨應不應該廢止台獨黨綱的討論，調查發現，認為應該廢止與不應該廢止的民眾都占33%，比率相當，34%無意見。

檢視賴政府的施政評價，在拚經濟、處理兩岸關係及推動司法改革方面，賴政府評價最好的是拚經濟的表現，有42%民眾滿意，46%不滿意。

評價最差的是司法改革，僅27%民眾對賴政府推動司法改革的表現感到滿意，53%不滿意，其中表達「非常不滿意」的民眾超過30%，另有20%無意見。

至於賴總統處理兩岸關係的表現，民眾以負面評價居多，49%不滿意，37%滿意。不過，與去年就職周年相比，好評增加5個百分點，不滿意比率也由53%降到49%。

調查也發現，在國民黨主席鄭麗文4月訪問中國大陸後，中方宣布十項惠台措施，有60%民眾支持賴政府藉此恢復或增加兩岸交流，僅22%的人對此不支持，19%無意見。

交叉分析發現，儘管各年齡層民眾都有超過54%的人支持政府恢復或增加兩岸交流占多數，但20至29歲民眾有35%反對，比率為各世代中最高。