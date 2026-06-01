我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬總統圖書館6月19日開幕 門票30元歷來最貴

鮑爾卸任後首度發聲：川普干預Fed破壞法治 公信力面臨壓力測試

賴清德執政2周年 49%民眾不滿意、59%支持增加兩岸交流

聯合報系民意調查中心／電話調查報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴總統就職兩周年，民調結果，不滿意度高於滿意度，但相較去年滿意度略升，不滿意度略...
賴總統就職兩周年，民調結果，不滿意度高於滿意度，但相較去年滿意度略升，不滿意度略降。（本報系資料照片）

台灣賴清德總統執政上月屆滿兩年，聯合報系民意調查發現，不滿意度超過滿意度，49%不滿意賴清德施政，41%滿意；但滿意度較去年調查略升，不滿意度略降。

調查發現，賴總統執政兩年來，民眾對其施政表現皆以負面評價居多。不過，今年評價略有改善，儘管不滿意比率仍比滿意者高出9個百分點，但滿意度由去年賴總統就職周年調查時的37%上升至41%，不滿意度則從53%降為49%。

其中，國民黨民眾黨支持者分別有84%、93%不滿意賴總統的表現，中立民眾也以負面評價居多，53%不滿意，34%滿意；民進黨支持者則多力挺賴總統的施政，87%滿意，11%不滿意。

在賴清德總統處理兩岸關係的表現，民眾以負面評價居多，49%不滿意，37%滿意。不過，與去年就職周年相比，好評增加5個百分點，不滿意比率也由53%降到49%。

調查發現，在國民黨主席鄭麗文4月訪問中國後，中方宣布十項惠台措施，有59%民眾支持賴政府藉此恢復或增加兩岸交流，僅22%的人對此不支持，19%無意見。

交叉分析發現，儘管各年齡層民眾都有超過54%的人支持政府恢復或增加兩岸交流占多數，但20至29歲民眾有35%反對，比率為各世代中最高。

這次調查於台灣時間5月22至27日晚間進行，成功訪問了1068名成年民眾，另592人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3個百分點以內。

賴清德 民眾黨 國民黨

上一則

在鄭麗文訪美前喊話 邱義仁：賴主張兩岸維持現狀 延續蔡路線

下一則

蔡英文出席北一女畢典 勉勵學生：人生不需要每一題都有標準答案

延伸閱讀

民進黨民調：賴清德政府滿意度、信任度雙破5成

民進黨民調：賴清德政府滿意度、信任度雙破5成
憲政首例 賴清德彈劾案周二投票

憲政首例 賴清德彈劾案周二投票
北市長選舉 蔣萬安支持度領先沈伯洋28百分點

北市長選舉 蔣萬安支持度領先沈伯洋28百分點
高市早苗內閣支持率微跌至68% 8成民眾憂中東局勢

高市早苗內閣支持率微跌至68% 8成民眾憂中東局勢

熱門新聞

台灣國安會前秘書長金溥聰（圖）前往中廣接受趙少康訪問，但上午記錯地點，跑到了飛碟，隨後才趕到中廣。（記者曾原信／攝影）

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

2026-05-27 03:00
加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「夏洛特城號」。(路透資料照)

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

2026-05-30 10:35
馬英九基金會正式提告前執行長蕭旭岑、王光慈等涉嫌侵占、背信。王光慈母親發出給馬英九的公開信，指女兒為馬英九盡心打理大小事，卻遭被迫下跪磕頭與掐脖攻擊等職場霸凌，為守護女兒已向勞動局舉報霸凌，並將循司法尋求救濟。（圖／王光慈提供）

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

2026-05-29 01:20
馬英九曾因為忘情吃紅豆餅，而被夫人周美青瞪了一眼，這張照片放在他的辦公室，照片下方還印有「我怎麼嫁給這種人」。（圖／取自馬英九臉書）

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

2026-05-24 13:03
前總統馬英九。（本報資料照片）

馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理

2026-05-26 05:07
馬英九基金會前執行長王光慈。（本報系資料照片）

王光慈打破沈默 指台商330萬捐款給馬個人 已全用於公務

2026-05-25 12:56

超人氣

更多 >
中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案
自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐
「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻

「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻
切斷就業、健保… 紐時：川普移民策略手段 消除來美誘因

切斷就業、健保… 紐時：川普移民策略手段 消除來美誘因
維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人