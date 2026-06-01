賴清德執政2周年 49%民眾不滿意、59%支持增加兩岸交流

賴總統就職兩周年，民調結果，不滿意度高於滿意度，但相較去年滿意度略升，不滿意度略降。（本報系資料照片）

台灣賴清德 總統執政上月屆滿兩年，聯合報系民意調查發現，不滿意度超過滿意度，49%不滿意賴清德施政，41%滿意；但滿意度較去年調查略升，不滿意度略降。

調查發現，賴總統執政兩年來，民眾對其施政表現皆以負面評價居多。不過，今年評價略有改善，儘管不滿意比率仍比滿意者高出9個百分點，但滿意度由去年賴總統就職周年調查時的37%上升至41%，不滿意度則從53%降為49%。

其中，國民黨 和民眾黨 支持者分別有84%、93%不滿意賴總統的表現，中立民眾也以負面評價居多，53%不滿意，34%滿意；民進黨支持者則多力挺賴總統的施政，87%滿意，11%不滿意。

在賴清德總統處理兩岸關係的表現，民眾以負面評價居多，49%不滿意，37%滿意。不過，與去年就職周年相比，好評增加5個百分點，不滿意比率也由53%降到49%。

調查發現，在國民黨主席鄭麗文4月訪問中國後，中方宣布十項惠台措施，有59%民眾支持賴政府藉此恢復或增加兩岸交流，僅22%的人對此不支持，19%無意見。

交叉分析發現，儘管各年齡層民眾都有超過54%的人支持政府恢復或增加兩岸交流占多數，但20至29歲民眾有35%反對，比率為各世代中最高。

這次調查於台灣時間5月22至27日晚間進行，成功訪問了1068名成年民眾，另592人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3個百分點以內。