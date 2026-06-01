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鮑爾卸任後首度發聲：川普干預Fed破壞法治 公信力面臨壓力測試

新聞眼／台灣避險策略 要重新校正平衡點

記者 張文馨
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川習會後，美中台三方的均衡出現微調，民調數字變化不大，反映台灣民眾對於川習會的解讀是「不意外」；然而魔鬼藏在細節裡，多數民眾支持恢復或增加兩岸交流，更有七成民眾支持恢復核能，其背後反映的都是分散風險的思維，顯示在追求維持現狀的目標時，台灣要有自己的戰略目標和避險策略，重新校正平衡點。

支持維持現狀的台灣民意一直以來都是主流，歷任的美台政府也都會將維持現狀作為目標。

實際上，當前的現狀和十年前的現狀，不一樣就是不一樣。這與美中關係有關，更與台美關係連動。

根據台灣最新的民調，可推測隨著台灣半導體等產業在國際占據重要角色，全球多國紛紛表態強調台海和平穩定的重要性，無形中增加台灣民眾的自信心，自然就不容易受到國際局勢影響，陷入自我懷疑。

民眾有樂觀的本錢，政府卻沒有太多放飛自我的空間，說對台政策不變是美國總統川普，說不願樂見因台獨爆發戰爭也是他。美國的一貫政策是反對兩岸任一方片面改變現狀，至於誰改變了現狀、是不是改變現狀，由美國定義，華府衡量的標準向來是其國家利益，從1979年至今，台灣不是沒有被指控為企圖破壞現狀過。

賴清德總統上任以來，以四大支柱構築兩岸關係與國家安全的核心戰略，除看到川普說對台政策不變以外，更要進一步透過更多互動去了解川普政府的立場。在川普的第二任期中，美中關係成為G2，當雙邊關係的質變已成事實，自然會連動包含台灣在內的全球地緣政治，未來無論是鬥而不破，或是暫時放下芥蒂相互克制對抗，都會很快影響到美國的外交政策，台灣、日本、韓國和歐洲國家都在密切關注。

或許民眾對於川習會和對於美國捍衛台灣的感受沒有太大變化，但同一份民調中，也顯示了多數民眾支持恢復或增加兩岸交流，更有七成民眾支持恢復核能，其背後反映的概念都是分散風險；試問，如果對現狀如此滿意，何必尋求改變呢？關鍵還是在避險。

正如AIT前處長包道格所說，台灣已經走到轉捩點，國際局勢已經發生變化，台灣不能再假裝可以躲在美國羽翼下獲得絕對的平安；這名台灣友人言辭懇切，是給台灣人民也是給賴清德一個提醒。

川普 民調

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