鄭麗文啟程訪美兩周 喊話：國民黨才是真朋友

國民黨主席鄭麗文今將啟程訪美，她昨表示，訪美是要讓美國了解，國民黨才是真正的朋友，且要傳達和平訊息，唯有和平才能保台灣。（記者徐白櫻／攝影）

台灣最大在野黨國民黨 主席鄭麗文 今日啟程來美訪問，規畫拜訪美國國會、美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與美國華府智庫等。鄭麗文表示，訪美是要讓美國了解，國民黨才是真正的朋友，且要傳達和平訊息，唯有和平才能保台灣，也才真正符合美國國家利益；國民黨才能確保兩岸不會打仗，這也是台灣要扮演的關鍵角色。

川習會落幕後，鄭麗文接著率團訪問美國，預計依序造訪舊金山、紐約、波士頓 、華府及洛杉磯，預計16日返台。此行採「西進西出」模式，包括國民黨駐美代表秦日新、駐美前代表袁健生、主席特別顧問李德維、陸配中常委勤彭蓁、國際部主任董佳瑜、海外部主任吳亮儀與工作人員等人將隨行。

據規畫，鄭麗文此行安排多場校園及智庫演講或交流，包括在哥倫比亞大學、哈佛大學及麻省理工學院，並造訪紐約智庫外交關係協會（CFR）與亞洲協會（Asia Society）。訪團預計9日抵達華府，拜會智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）、AIT總部，也將與國會議員交流，此外五大城市也會舉辦僑宴。

鄭麗文昨到高雄參加黨員活動時表示，鄭習會後短短一個月時間，美國總統川普也跟中國大陸國家主席習近平見面，她要去美國訪問長達兩周，美西、美東都要去，因為要非常清楚地傳達和平訊息。

鄭麗文表示，和平不但才能保台灣，和平也才真正符合美國的國家利益，所以國民黨樂見川普代表美國，美中攜手開創和平，美中不要對抗、不要打仗，不但確定東亞的和平，而且會迎來前所未有的繁榮與進步，其中台灣扮演最關鍵的角色。

鄭麗文批評，兩岸最危險的導火線就是不負責任的台獨主張，國民黨必須扮演中流砥柱的角色，搭起兩岸和平的橋梁，台灣才不會變成戰場與廢墟，台灣扮演最關鍵的角色。「我們不會讓台灣淪為棋子，甚至是大國博弈之下的棄子」。台灣的命運由台灣人民說了算，台灣人民不要戰爭要和平。

民進黨立委王定宇說，鄭麗文赴美帶著長期與中共論調一致的陸配中常委，不免讓人擔憂，若帶去的是中共論調，對台灣來講非常遺憾且負面。