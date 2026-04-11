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鄭習會落幕 美國務院促北京與台灣民選政府對話

記者陳熙文／華盛頓報導
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台美關係示意圖。（本報系資料照片）
台美關係示意圖。（本報系資料照片）

針對「鄭習會」，美國國務院10日表示，兩岸有意義的交流應該聚焦在北京領導層和台灣民選政府之間不設前提的對話，同時也包括與所有台灣政黨的互動；國務院也敦促北京停止對台在軍事、外交和經濟上施壓，並與台灣展開有意義的對話。

鄭習會在北京落幕，國務院發言人對此表示，美國致力於保持台灣海峽的和平與穩定，美國對於解決兩岸分歧的最終解方不採取立場，並反對任何一方單方面的改變現況；該發言人表示，美國支持兩岸對話和穩定，並預期兩岸以和平、不受脅迫，同時兩岸人民都能接受的方式來解決分歧。

鄭習會前，賴清德總統在臉書上以台灣關係法47周年為題，提到中國對台灣威脅，並說「向威權者妥協，只是以主權與民主做代價，不會換來自由、更沒有和平。」他也說，面對外部的軍事威脅與統戰分化，呼籲朝野放下成見，國防不能打折扣。

鄭習會後，總統府發言人郭雅慧表示，這場會面將台灣從世界舞台抽離，放入兩岸同屬一個中國的「一中框架」，將國際社會對台海和平的關注與支持，配合北京論調誣指為外力介入，淪為消滅中華民國、讓台灣被統一的出賣國家主權的政治道具，府方對這種失格、自我矮化的行為深表遺憾。

陸委會則舉行臨時記者會，主委邱垂正、副主委兼發言人梁文傑一同出席，發布六點聲明，指國共兩黨的共同政治基礎是「意圖消滅中華民國」，並批評鄭麗文提出的「和平框架」就是「統一框架」，「兩岸和平的制度化」就是「一國兩制台灣方案」。陸委會強調，政府嚴正關切國民黨如何實踐所謂「兩岸和平框架」的兩黨政治倡議，將採必要作為，維護國家主權尊嚴。

國民黨文傳會主委尹乃菁反批賴總統，兩岸關係是大陸地區與台灣地區，別再自欺欺人，否則賴總統就廢了陸委會和海基會，「有這個膽量嗎？」

台灣關係法 賴清德 國務院

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