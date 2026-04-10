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國共目標是兩岸統一？鄭麗文：冰凍三尺非一日之寒 我與習非常務實

國共目標是兩岸統一？鄭麗文：冰凍三尺非一日之寒 我與習非常務實

特派記者鄭媁廖士鋒／北京即時報導
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國民黨主席鄭麗文10日在北京中國大飯店出席中外記者會。（記者廖士鋒/攝影）
國民黨主席鄭麗文10日在北京中國大飯店出席中外記者會。（記者廖士鋒/攝影）

國民黨主席鄭麗文10日在北京與中共總書記習近平會面。外媒詢問，在會見習近平後，是否認為國共兩黨的共同目標是兩岸統一？鄭麗文表示，習近平提到「冰凍三尺非一日之寒，這需要一個持續努力的過程與堅定的未來，」希望在鞏固奠定和平穩定的關係過程中，一件一件做，一步一步穩定走，在這一點上，「我跟習總書記還是非常務實的。」

鄭麗文10日下午舉行國際記者說明會談成果。她指出，在會談過程中，真正被彰顯跟重視的應該是「同為中華民族」的感情。習近平在談話時，事實上是認可、並尊重了台灣不同的生活方式跟制度，也希望這是相互的，台灣也尊重、肯定中國大陸的發展成就。他特別提到，希望兩岸不要發生衝突，未來兩岸一家親，多交流、多親近。

鄭麗文指出，習近平說冰凍三尺非一日之寒，這需要一個持續努力的過程，需要一個堅定的未來，希望能共同團結奮鬥來實現中華民族的偉大復興。在這個過程當中，一件一件做，這條路一步一步走，在這一點上面，她跟習近平還是非常務實的。

鄭麗文說，兩岸歷史上，習一開始就提到，社會制度、政治主張可以不同，但共同的祖先、民族的血脈不可切斷。社會制度的不同，不應該是分裂的藉口，她覺得這是一個很重大的善意釋出。雙方務實地面對兩岸長久歷史發展之後存在許多的不同，但今天台灣的成就跟大陸的成就，都是中華民族非常偉大成功的成就。

鄭麗文說，彼此欣賞、尊重，甚至可以彼此學習。未來有合作更大的機會，把現在兩岸已有的成就更加擴大，不止造福兩岸，還要造福人類。因此，國民黨希望鞏固奠定和平穩定的關係，在這上面一件一件事情做，一步一步穩定地走。

國民黨 中共 習近平

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