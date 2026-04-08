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紀念鄭南榕致詞 賴：和平不可能靠獨裁者賞賜須靠實力

台灣新聞組／台北8日電
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賴清德總統7日上午到新北市金山鄭南榕自由之翼紀念墓園，出席「鄭南榕殉道37周年追...
賴清德總統7日上午到新北市金山鄭南榕自由之翼紀念墓園，出席「鄭南榕殉道37周年追思紀念會」。（記者游明煌／攝影）

正當國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸之際，賴清德總統昨天出席「鄭南榕殉道37周年追思紀念會」致詞時意有所指說，台灣現在最大挑戰是來自中國的壓迫與威脅，和平很重要，但要有理想、不能幻想，更不可能靠獨裁者賞賜，須靠實力。賴也重申，只要對等、尊嚴，台灣願意和中國進行交流合作，促進兩岸和平繁榮的發展。

賴清德說，1989年4月7日，鄭南榕悲壯殉道喚起社會覺醒，一股又一股的社會力量投入一波又一波的民主改革；現在台灣民主指數位居全世界前10、亞洲第一，是亞洲民主的燈塔。

賴清德總統提及，雖然台灣現在已有相當的民主成就，但同時也正面對另外一項挑戰，最大的挑戰就是來自中國的壓迫與威脅。在此情況下，大家很清楚「和平很重要」，但「對和平要有理想，不能有幻想，換一句話說，和平必須要靠實力，與爭取民主一樣，和平不可能靠獨裁者的賞賜就能得到和平」，「和平只能靠實力，才有辦法得到真正的和平」。

賴總統還說，和平並不只是單純沒有戰事，必須要沒有戰事發生之外，還可以確保主權，維護人民多年來所追求的、得到的民主的生活體制，這才是真正的和平。

賴總統還提及此次政府提出的國防特別預算，就是要推動國防自主，讓國防的力量能永續發展。

「只要對等、尊嚴，台灣願意和中國進行交流合作，促進兩岸和平繁榮發展。」賴總統並說，「台灣不是中華人民共和國的一部分」，台灣有權利追求民主自由、重視人權的生活，台灣人民追求民主的時代，不應該被解讀為對中國的挑釁，他呼籲全國人民、國家主人，勇敢追求未來、走向世界，勇敢對國際社會做出貢獻。

此外，賴清德昨接見美國聯邦眾院「共和黨研究委員會」國安任務小組主席納恩訪團時表示，會持續加強台美合作、確保國家安全。

賴清德 國民黨 鄭麗文

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