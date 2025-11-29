黃仁勳探訪張忠謀 「他狀態很好」預告明年1月再訪台

今年5度訪台的Nvidia執行長黃仁勳（左），證實此行是探訪台積電創辦人張忠謀。(中央社)

Nvidia（輝達 ，又譯英偉達）執行長黃仁勳 這兩日訪台，他昨日指出，人工智慧（AI ）市場規模非常龐大，且成長速度極快，輝達每天都會面臨激烈的競爭，雖然輝達的地位強大，也極具獨特性，但必須每天全力以赴。他也預告，明年大約1月會再來台灣，參加台灣分公司尾牙。

黃仁勳27日被民眾直擊出現在台北街頭購物，他昨日也證實，此行是探訪台積電創辦人張忠謀。被問到張忠謀的情況時，他表達，張的狀態很好。輝達與台灣供應鏈合作緊密，這次已是黃仁勳於今年內第五度訪台。

至於近期市場一直聚焦在特殊應用IC（ASIC）與輝達圖形處理器（GPU）之間的競爭態勢，黃仁勳認為，ASIC當然也有其用武之地，但輝達的GPU及平台具有極高的通用性，可以在任何雲端平台上運行，也能支援全世界所有AI模型，而且是目前唯一能夠運行全球所有AI模型的系統，因此不管客戶需要什麼，輝達都能幫得上忙。

新光人壽昨點交北士科T17、T18土地給台北市府，正式分手。北市地政局長王瑞雲說，與新壽解約程序第一階段為地上權塗銷，完成後市府已退還90%款項；昨第二階段現場點交，退還剩餘10%款項，雙方合約關係至此正式結束。

王瑞雲表示，市府下一階段重心將轉向與輝達的簽約，市府現正跨局處分工進行。其中產業發展局負責審查輝達的投資計畫書，是未來的重頭戲，輝達先前表示投資計畫書需約兩個月時間準備；另外，都市發展局正做都市計畫變更。