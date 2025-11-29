我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

黃仁勳探訪張忠謀 「他狀態很好」預告明年1月再訪台

台灣新聞組／台北29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年5度訪台的Nvidia執行長黃仁勳（左），證實此行是探訪台積電創辦人張忠謀。(中央社)
今年5度訪台的Nvidia執行長黃仁勳（左），證實此行是探訪台積電創辦人張忠謀。(中央社)

Nvidia（輝達，又譯英偉達）執行長黃仁勳這兩日訪台，他昨日指出，人工智慧（AI）市場規模非常龐大，且成長速度極快，輝達每天都會面臨激烈的競爭，雖然輝達的地位強大，也極具獨特性，但必須每天全力以赴。他也預告，明年大約1月會再來台灣，參加台灣分公司尾牙。

黃仁勳27日被民眾直擊出現在台北街頭購物，他昨日也證實，此行是探訪台積電創辦人張忠謀。被問到張忠謀的情況時，他表達，張的狀態很好。輝達與台灣供應鏈合作緊密，這次已是黃仁勳於今年內第五度訪台。

至於近期市場一直聚焦在特殊應用IC（ASIC）與輝達圖形處理器（GPU）之間的競爭態勢，黃仁勳認為，ASIC當然也有其用武之地，但輝達的GPU及平台具有極高的通用性，可以在任何雲端平台上運行，也能支援全世界所有AI模型，而且是目前唯一能夠運行全球所有AI模型的系統，因此不管客戶需要什麼，輝達都能幫得上忙。

新光人壽昨點交北士科T17、T18土地給台北市府，正式分手。北市地政局長王瑞雲說，與新壽解約程序第一階段為地上權塗銷，完成後市府已退還90%款項；昨第二階段現場點交，退還剩餘10%款項，雙方合約關係至此正式結束。

王瑞雲表示，市府下一階段重心將轉向與輝達的簽約，市府現正跨局處分工進行。其中產業發展局負責審查輝達的投資計畫書，是未來的重頭戲，輝達先前表示投資計畫書需約兩個月時間準備；另外，都市發展局正做都市計畫變更。

「能先做的都在做了。」王瑞雲表示，地政局是土地管理機關，將負責最終與輝達的簽約事宜。針對外界關注的簽約時程，因市府高層設下「農曆年前簽約」的目標，輝達兩個月後就要提送計畫書，時間相當緊，市府各局處已分頭展開前置作業，待輝達計畫書一送件，即可加速審查，市府團隊會力拚在目標期限內完成任務。

今年5度訪台的Nvidia執行長黃仁勳（左），證實此行是探訪台積電創辦人張忠謀。...
今年5度訪台的Nvidia執行長黃仁勳（左），證實此行是探訪台積電創辦人張忠謀。(中央社)

輝達 黃仁勳 AI

上一則

觀察站／卸神主牌？ 只要技術性卡關 就能拖過2028總統大選

下一則

外交系統出身 徐斯儉將任台副防長 在野質疑

延伸閱讀

被問羅唯仁案 黃仁勳力挺台積：文化與技術難以複製

被問羅唯仁案 黃仁勳力挺台積：文化與技術難以複製
美股感恩節後有望繼續上衝 Nvidia股價出現「感恩節甜甜價」

美股感恩節後有望繼續上衝 Nvidia股價出現「感恩節甜甜價」
探望張忠謀？黃仁勳今年五度訪台 攜妻女買蜜餞被直擊

探望張忠謀？黃仁勳今年五度訪台 攜妻女買蜜餞被直擊
AI晶片廝殺升溫 黃仁勳：Nvidia是唯一能跑所有AI模型的平台

AI晶片廝殺升溫 黃仁勳：Nvidia是唯一能跑所有AI模型的平台

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗