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新聞評論／沈伯洋、郭昱晴的「別人交流是統戰，我沒有賺紅錢」邏輯

重磅快評
繼立委沈伯洋（右）的父親被起底從大陸買貨、賣到厄瓜多後，立委郭昱晴（中）也被揭露其丈夫曾在大陸擔任某公司總經理，甚至開公司擔任董事，遭致「賺紅錢」的質疑。（圖／民進黨提供）
繼立委沈伯洋（右）的父親被起底從大陸買貨、賣到厄瓜多後，立委郭昱晴（中）也被揭露其丈夫曾在大陸擔任某公司總經理，甚至開公司擔任董事，遭致「賺紅錢」的質疑。（圖／民進黨提供）

繼沈伯洋的父親被起底從大陸買貨、賣到厄瓜多後，民進黨另一位不分區立委郭昱晴也被揭露其丈夫過去曾在大陸擔任某公司的「大中華區總經理」，甚至開公司擔任董事，因而遭致「賺紅錢」的質疑。不過，一如沈伯洋辯稱自己父親「賺的是美金不是人民幣」，郭昱晴也說自己丈夫「領的是台灣總公司薪水」，否認「賺紅錢」說法。

什麼是「賺紅錢」，並沒有精確定義。沈伯洋說自己父親是貿易商，從中國大陸買貨賣到其他國家，不是「賺中國的錢」，或者郭昱晴說自己丈夫「領的是台灣總公司的薪水」，如果以最寬鬆的標準來看，確實並不是講不通。但問題根本不在沈父或者郭夫是賺哪裡的錢，而是這樣的標準，沈、郭拿來說自己的家人，但對其他人有採取相同標準嗎？

以沈伯洋為例，可以說是近年宣揚對岸「認知作戰」、「第五縱隊」、「在地協力者」最力的政治人物。他的名言是「所有的交流，都是統戰的一部分」，還把台商、宗教團體、立法委員、學者和陸配，都列為「第五罪縱隊的高危險群」。在他眼中，只要是與對岸有接觸的，就有成為在地協力者、第五縱隊之虞，那麼他的父親在大陸買貨、賣到厄瓜多，算不算是交流呢？

至於郭昱晴，此次被起底，起源於她在公園旁隨機指控路人自拍很可疑，先是懷疑他是為「中國拍攝」，後來又說對對方可能拍到小孩，會有隱私問題，甚至連對方是用抖音都質疑。直到對方出來解釋，她才刪文道歉，但傷害已經鑄成。

而在此之前，郭昱晴還曾在6月12日開了一場記者會，指控國民黨的馬英九夏立言連勝文和洪秀柱，是「赴中四本柱」，說他們「本質上都是配合中共統戰的工具人」。但他列舉的這四人，了不起就是來往兩岸比較頻繁，鼓吹兩岸交流比較用力而已，如果這是「統戰」，那郭的丈夫配合大陸「惠台」政策、在福建自貿區開公司、搶先拿到產品的認證，又算什麼呢？

對於綠營「賺紅錢」的指控，從頭到尾，其實重點不在「能否和大陸做生意」，而是諸如沈伯洋、郭昱晴之流，就是反對和對岸交流的一群人，因此被發現原來其家人和大陸做生意，才會引發軒然大波。爭議點不在「賺紅錢」，而在其「一手賺錢、一手反中」，抹紅別人不遺餘力，對自己卻很寬鬆。解釋自己是不是賺紅錢，是搞錯了重點。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)

馬英九 夏立言 連勝文

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